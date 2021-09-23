У Законі про олігархів є положення, що суперечать Конституції - Ставнійчук "Цей закон про псевдоборотьбу з олігархічною системою" — експерт про законопроєкт № 5599

17:09, Сьогодні

Законопроєкт про олігархів був направлений на розгляд на Венеціанську комісію. Однак в Україні експерти вважають, що закон буде розкритикований. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" в ефірі телеканалу "Україна 24" віцепрезидентка Світового Конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.

"Цілком очевидно, що цей закон про псевдоборотьбу з олігархічною системою в Україні. У ньому дійсно є ряд положень, які суперечать і встановленим Конституцією прав людини, і конституційним принципам розподілу влади в державі. Тому робота для Венеціанської комісії, звичайно, є з цим законом. При розумному підході треба було б дочекатися висновків Європейської комісії "за демократію через право", - зазначила Ставнійчук.

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Експерт вважає, що законопроєкт № 5599, буде розкритикований, і якщо в Україні зобов'язані будуть врахувати всі зауваження Венеціанської комісії по даному документу.

"Буде критично оцінений цілий ряд положень, які складають механізм цього Закону, я це прогнозую. І безперечно, в нормальному політико-правового в процесі треба було б врахувати зауваження Венеціанської комісії", - підкреслила Ставнійчук.

Нагадаємо, що Венеціанська комісія (офіційно Європейська комісія за демократію через право) є консультативним органом з конституційного права. Комісія була створена при Раді Європи в 1990 році. З 2002 року брати участь у роботі комісії можуть і країни, що не входять до Ради Європи. Назву свою комісія отримала завдяки місту Венеції, де проходять її сесії.

Сьогодні, 23 вересня, народні депутати прийняли закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Таким чином, законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" - 18,"Довіра" - 15, "Голос" - 11, позафракційні депутати - 6. Відмовилися проєкт закону підтримувати нардепи фракції "Опозиційна платформа — За життя" і "Європейська солідарність". Нардепи від "Батьківщини" утрималися від голосування.

Також повідомлялося, що в "Євросолідарності" розкритикували процес прийняття законопроєкту №5599, зазначивши, що під час голосування"відбулося нехтування парламентських норм". Такою точкою зору поділився у програмі "Сьогодні День" на телеканалі" Україна 24 "народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

"Хоча остаточну кваліфікацію дадуть юристи, але сьогодні Стефанчук (перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук – ред.) точно напрацював на статтю про перешкоджання депутатській діяльності. Сьогодні відбулося нехтування парламентських норм. З точки зору процедури, все те, що відбувалося в сесійній залі, точно є незаконним і нагадує «диктаторські закони», які в січні 2014 року намагався пропхати Янукович. Ми бачимо, що порушення закону, порушення регламенту стало нормою для проведення цього законопроєкту на догоду офісу (президента України - ред.) на Банковій", — заявив нардеп.