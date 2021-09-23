Крок до узурпації влади — нардепка розкритикувала закон про олігархів Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що не так з прийнятим законопроєктом

17:08, Сьогодні

Під час ухвалення закону про олігархів було порушено Конституцію, заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" нардеп з фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"При ухваленні закону про олігархів було попрано всі базові регламентні процедури, був зневажений регламент Верховної Ради України, що означає порушення закону. Отже, де-факто порушено Конституцію. Сьогодні був зроблений ще один крок до узурпації влади паном Зеленським та його командою на Банковій, підминаючи під себе парламентські процедури та в цілому парламент як місце, де можна вдосконалити будь-яку ініціативу або дійти згоди через дискусію, аргументацію і спільні дії. Це, як на мене, перший тектонічний зсув, який позначиться на державності України та подальшому її розвитку. Якщо далі все йтиме таким чином, це означає, що ми звернули зі шляху до Євросоюзу, звернули зі шляху верховенства права, демократії та прав людини", — сказала вона.

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За словами депутата, є ймовірність, що законопроєкт доведеться переглянути.

"Що стосується самої суті цього законопроєкту, він ще не підписаний ані головою Верховної Ради, ані президентом. Він, на жаль, наділяє неконституційними повноваженнями окремі органи, наприклад, РНБО. Він робить неможливими об'єктивні критерії, хто такий олігарх, він не використовує практики цивілізованого світу, що будь-яка конкуренція і неможливість політичного впливу через фінансово-промислові групи відбувається за рахунок дії та інструментів антимонопольного законодавства. Це все те, що не передбачено цим законом. Він має спільного з європейською інтеграцією приблизно стільки, скільки миша зі слоном. Мені здається, ми отримаємо такий висновок Венеціанської комісії, і цілком можливо, що чинній владі доведеться переглянути положення цього законопроєкту", — сказала вона.

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Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Таким чином, законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" — 18, "Довіра" — 15, "Голос" — 11, позафракційні депутати — 6. Відмовилися підтримувати проєкт закону нардепи від фракції "Опозиційна платформа — За життя" і "Європейська солідарність". Нардепи від "Батьківщини" утрималися від голосування.



Мета цього закону — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значущість. Такі особи й позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення реєстру олігархів.