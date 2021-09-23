Депутати звертатимуться до КСУ — нардеп стосовно закону про олігархів Олексій Кучеренко розкритикував гучний законопроєкт

18:19, Вчора

Опозиційні депутати звертатимуться до Конституційного суду з приводу закону про олігархів — про це заявив нардеп з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Це голосування — фактично знущання з регламенту, з Конституції, з парламенту. Ми ж розуміємо, всі нормальні, адекватні люди виступають за зменшення впливу олігархів, але кожен закон повинен бути законним. Він повинен відповідати Конституції та бути ефективним, у ньому повинні бути дієві механізми вирішення поставлених завдань. А цей законопроєкт не володіє такими якостями. Передусім він має на меті піар своїх ініціаторів, тому що це дуже актуальне питання. І головне, зручно всі свої провали, невігластво і непрофесіоналізм на когось повісити. А те, що дорогою порушили регламент, не дали виступити жодному автору правок... У нас не так багато було правок, у "Батьківщини", там були ефективні правки. А в результаті все зараз суб'єктивно концентрується на рівні РНБО, і в ручному режимі призначатимуть - хто олігарх, а хто не олігарх", — сказав він.

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Кучеренко дав прогноз про наслідки голосування.

"Чим це закінчиться — через те, що був порушений регламент, депутати звертатимуться до Конституційного суду, у мене немає сумнівів. А до того моменту прийде і відповідна оцінка Венеціанської комісії, і вона на 99% буде професійною, юридичною", — сказав він.

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Нагадаємо, 23 вересня народні депутати прийняли закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Таким чином, законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, позафракційні депутати - 6. Відмовилися підтримувати проєкт закону нардепи з фракції "Опозиційна платформа - За життя" і "Європейська солідарність". Нардепи з "Батьківщини" утрималися.

Мета цього закону - запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значущість. Такі особи й позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення реєстру олігархів.