Величезні корупційні ризики: що говорять депутати та експерти про закон щодо олігархів Політики і експерти розповіли, в чому недоліки ухваленого законопроєкту №5599

19:16, Вчора

23 вересня народні депутати у другому читанні та в цілому прийняли закон про олігархів. Документ підтримали 279 народних депутатів. При цьому низка політиків і експертів критикує сам законопроєкт і процедуру його ухвалення.

Так, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що цей закон — колосальне поле для корупції.

"Тут справа буде вже не у висновку, а якщо далі цим уже законом почне зловживати президент, тому що це єдина людина, яка буде використовувати цей закон. І, звичайно, ті, проти кого почнуть приймати рішення: ти олігарх — а там фактично немає ніякої процедури судової апеляції — то ці люди шукатимуть можливість оскаржити це в ЄСПЛ. Але це вже буде довга історія, це на роки, невідомо, як вона відбуватиметься. А в Україні ми, на жаль, отримуємо величезні корупційні ризики", — розповів він.

Політичний експерт Руслан Синельников заявив, що закон про олігархів може стати інструментом для політично мотивованих рішень.

"Не хотілося б, щоб гонитва за ухвалення закону пішла в розріз з потрібністю і якістю. Коли влада без слідства і суду призначає когось ворогом народу або винним у всіх смертних гріхах, або інших звинуваченнях — то це не законодавча, не правоохоронна діяльність, це політично вмотивовані рішення", — зазначив він.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Людмила Буймистер заявила, що Україні потрібні не реєстри олігархів, а боротьба з корупцією.

"Боротися з корупцією в першу чергу, а не вдавати, що ми будемо створювати зараз реєстри, в які будуть олігархи доплачувати, щоб туди потрапити, тому що це буде другий реєстр Форбс, і буде просто вигідно там бути. Або доплачувати, щоб туди не потрапляти...", — сказала вона.

Політичний експерт Євген Добряк вважає, що через цей закон інвестиції в Україну можуть опинитися під загрозою.

"Я спілкувався з британськими, французькими юристами. Люди не можуть зрозуміти взагалі суть цього законопроєкту. Вони кажуть, невже не можна зробити суттєві дієві законодавчі механізми впливу на зближення великого бізнесу і влади. І щоб це розділити дуже простими способами. Це антимонопольне, податкове, антитрастове, антикорупційне законодавство. У даній ситуації я взагалі не можу зрозуміти сенс цього закону", — розповів він.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка заявив, що під час голосування "відбулося нехтування парламентських норм".

"З точки зору процедури, все те, що відбувалося в сесійній залі, точно є незаконним і нагадує "диктаторські закони", які в січні 2014 року намагався пропхати Янукович. Ми бачимо, що порушення закону, порушення регламенту стало нормою для проведення цього законопроєкту в догоду офісу (президента України - ред.) на Банковій", — заявив нардеп.

Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що прийняття законопроєкту — ще один крок до узурпації влади.

"Це, мені здається, перший тектонічний зсув, який позначиться на державності України й подальшому її розвитку. Якщо далі все буде йти таким чином, це означає, що ми звернули зі шляху до Євросоюзу, звернули зі шляху верховенства права, демократії та прав людини", — сказала вона.

Опозиція буде звертатися до Конституційного суду через порушення регламенту при голосуванні, каже депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

"Чим це закінчиться — через те, що був порушений регламент, депутати будуть звертатися до Конституційного суду, у мене немає сумнівів. А до того моменту прийде і відповідна оцінка Венеціанської комісії, і вона на 99% буде професійною, юридичною", — сказав нардеп.

Нагадаємо, мета законопроєкту про олігархів — запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значимість. Такі особи і позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті мова йде про створення реєстру олігархів.

Законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" — 18, "Довіра" — 15, "Голос" — 11, позафракційні депутати — 6. Відмовилися підтримувати законопроєкт нардепи від фракції "Опозиційна платформа - За життя" і "Європейська солідарність ". Нардепи з "Батьківщини" утрималися.