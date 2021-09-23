Ветувати не будуть — політолог щодо закону про олігархів Богдан Бондаренко розповів, що може зробити з законом про олігархів Венеціанська комісія

20:48, Вчора

Влада не буде здавати назад у питанні з законом про олігархів — про це заявив політичний експерт Богдан Бондаренко в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24". Також він розповів про роль Венеціанської комісії.

"Я сумніваюся, що хтось буде ветувати цей законопроєкт або довго підписувати. Можливо, трохи затягнеться у часі, але не дуже сильно. Не варто Венеціанську комісію не те щоб ідеалізувати, але виносити на рівень Конституційного суду або єдиного мірила здорового глузду в Україні. Так, вони авторитетні, вони фахівці, вони рівновіддалені від усіх наших політичних суб'єктів, але це теж не варто вважати якимось абсолютом. Їх рішення з цього приводу - це буде висновок, який має рекомендаційний характер. Безумовно, у своєму висновку вони врахують те, що документ таки був прийнятий. Можливо, частково звернуть увагу на те, як він ухвалювався. Але більшість буде стосуватися саме того, що написано в документі. Я можу сказати, що рідко можно зустріти абсолютно негативні висновки Венеціанської комісії. Можуть бути зауваження, просто їх може бути кілька, а може — на 3-4 сторінки. І ось останній — це, по суті, негативний висновок", — розповів він.

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Експерт пояснив, що буде з законом далі.

"Все повертається до наступного: парламент ухвалив - тепер система працює приблизно в такому вигляді. Є рішення РНБО про внесення до реєстру, якщо тобі це не подобається — іди судися. Куди йти — до Верховного суду, це буде досить довго, і поки ти будеш судитися, ти будеш перебувати в реєстрі, і негативні обставини будуть тебе супроводжувати", — сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Таким чином, законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" — 18, "Довіра" — 15, "Голос" — 11, позафракційні депутати — 6. Відмовилися підтримувати проєкт закону нардепи від фракції "Опозиційна платформа — За життя" і "Європейська солідарність". Нардепи від "Батьківщини" утрималися від голосування.

Як повідомлялося, законопроєкт про олігархів був направлений на розгляд до Венеціанської комісії. Однак в Україні експерти вважають, що закон буде розкритикований. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидент Світового конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.