Ми виглядаємо ідіотами перед Європою — Гончаренко про новий закон Депутат назвав два абсурдних моменти в ухваленні закону про олігархів

21:16, Вчора

Україна зганьбилася перед Європою через закон про олігархів, заявив народний депутат Олексій Гончаренко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Ми як держава, за підписом спікера, відправили до Венеціанської комісії, говоримо: друзі, будь ласка, нам потрібен ваш аналіз, ви ж експерти. Там люди кажуть: ок, ми зробимо це для вас, офіційно беремо, будемо поспішати, дайте нам два місяці. Давайте дочекаємося, що скажуть європейці, до яких ми звернулися! Тепер ми виглядаємо повними ідіотами як держава. Вони скажуть: а навіщо ви нас запитували, ви ж його прийняли. Це абсурд", — сказав він.

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За словами Гончаренка, цей закон тільки посилить корупцію в країні.

"Абсурд другий. Нам стільки розповідають про боротьбу з корупцією, а що таке боротьба з корупцією? Це звуження поля для неї, можливостей. Ми бачимо, скільки у нас створено антикорупційних структур, а толку немає. Тому що потрібно не створювати можливості для корупції. А цей закон — фантастично корупціогенний. Одна людина в державі отримує право визначати будь-якого громадянина, він хороший чи поганий. Причому мова йде про людей багатих. Для будь-якого бізнесмена, особливо що має відносини з іноземними структурами, це чорна мітка. Далі буде все просто, дзвонять телефоном. Питають: хочеш бути в списку олігархів? Не хочу. Бери валізу, неси. І я не перебільшую", — сказав він.

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Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів.

Також законопроєкт про олігархів був направлений на розгляд Венеціанської комісії. Однак в Україні експерти вважають, що закон буде розкритикований. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидент Світового конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.