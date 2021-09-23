Гройсман висловився щодо закону про олігархів: Спосіб "віджати" бізнес Експрем'єр нагадав про два виходи з олігархії

23:26, Вчора

Закон про олігархів спрямований на те, щоб "віджати" великий бізнес - таку заяву зробив в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Саме явище олігархії потрібно знищувати в Україні. Для того, щоб її знищити, потрібно знищити корупцію у владі та встановити верховенство права, тоді не буде ні старих, ні нових олігархів. Керівник Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський пише у Фейсбуці: я правильно розумію, що цей закон проти старих олігархів, на місце яких повинні прийти нові олігархи, яких вже не будуть вважати олігархами? Йдеться про те, що люди, які будуть купувати активи після вступу в дію цього закону, вже не будуть вважатися олігархами. Швидше за все, логіка в цьому законі наступна: не боротися з олігархією, корупцією, не встановлювати верховенство права, а зробити таким чином, щоб якусь частину великого бізнесу віджати та з'являться нові олігархи", — сказав він.

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Гройсман нагадав, що схоже вже відбувалося в Росії.

"Арістотель, який придумав поняття олігархії, довів, що з неї є два виходи — один демократичний, а інший авторитарний. Все, що ми бачимо на пострадянському просторі, Росія найкращий приклад, — мова йде про те, що з олігархії вони вийшли в режим авторитаризму. Власником каналу НТВ був громадянин Гусинський, його визнали олігархом, дали стусана під зад. Канал зараз належить влади Росії, і через нього щодня промивають мізки росіянам. Замість Гусинського з'явилися Ротенберг, Сєчин, Тимченко та інші друзі Путіна", — сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Також законопроєкт про олігархів був спрямований на розгляд до Венеціанської комісії. Однак в Україні експерти вважають, що закон буде розкритикований. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидентка Світового конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.

Мета законопроєкту про олігархів - запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значимість. Такі особи й позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті мова йде про створення реєстру олігархів.