Ще одна версія: Верещук висловилася про замах на Шефіра Нардеп поділилася своєю думкою, для чого було влаштовано напад на машину помічника президента

10:55, Сьогодні

Розстріл автомобіля радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра можна розцінити як терористичний акт. Про це заявила в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Для мене це факт того, що був організований замах на вбивство, якщо можна так кваліфікувати. На сьогодні міністр внутрішніх справ розглядає це під кутом ст. 115 Кримінального кодексу (стаття про умисне вбивство - Ред.). Я вважаю, що це було зроблено з метою залякати. Якщо хочуть когось попередити таким способом, стріляючи у водія, це можна розглядати як терористичний акт. І я вважаю, що це теж потрібно розглядати як одну з версій",- заявила нардеп.

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Варто зазначити, що ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль звернув увагу на деякі дивацтва, які він виявив у справі замаху на радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

"20 гільз знайшли, а де 18 куль? Друге. Як могли 20 пострілів зробити по машині, яка рухається? 50-40 км/год рухається, і поодинокими пострілами, тому що говорить "великий експерт", заступник Міністра закордонних справ Єнін, що стріляли поодинокими. Тоді б усі кулі потрапили в багажник. Чому за три дні до цього поїхав на СТО водій, бо не відкривалося скло в машині? Скло не відкривалося, бо там стояли титанові пластини, які б не пропустили кулі, і він їх вийняв. А Шефір про це не знав?"- сказав він.

Як вже повідомлялося, в середу, 22 вересня, невідомі стріляли в автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Напад стався біля села Лісники Києво-Святошинського району Київської області. В результаті розстрілу авто було поранено водія, якого госпіталізували.

За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24", напад здійснювали професіонали.

"Правоохоронці сьогодні відпрацювали злагоджено, у нас ввечері була спільна нарада з усіма блоками, які були залучені. Ми її завершили ще на початку восьмої вечора. Поставили наступний дедлайн, коли ми проговорюємо, це вісім ранку завтра. Буде створена спільна слідча група. Сьогодні тривають слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити наступні висновки", - зазначила Венедиктова.