У Росії немає вирішальної військової переваги над Україною - Арестович Арестович розповів, які перспективи нової збройної агресії РФ

11:34, Сьогодні

Україна протистоїть агресії РФ, використовуючи політико-дипломатичний шлях, але паралельно зміцнює та осучаснює свою армію. Якщо Росія зіткнеться з повномасштабним військовим опором, вона втратить свою боєздатність на кілька років, повідомив у програмі "Народ проти" в ефірі на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник глави офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович.

"Зараз місце має те в політиці, що називається зустрічним боєм у військовій справі. Тобто ми наступаємо, Російська Федерація наступає. Ми наступаємо якось на все нові та нові ініціативи політико-дипломатичним шляхом, який є основою політики президента. Але, повністю розуміючи наміри Кремля, який не відмовляється від загрози військової сили або застосування військової сили як основного інструменту своєї політики, ми збільшуємо військовий бюджет, удосконалюємо законодавство, розвиваємо Збройні сили відповідно до можливостей, які є зараз",- повідомив Арестович.

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Експерт зазначив, що Україна наразі бере участь у військових навчаннях, де також залучені збройні сили ще 15 країн. В ході навчань військові відпрацьовують сценарії щодо відбиття агресії умовного противника.

"Один з основних шляхів — залучення партнерів, тривають навчання "Об'єднані зусилля-2021", це спільні навчання України та ще 15 країн, які відпрацьовують один з можливих сценаріїв застосування Збройних сил на відбиття агресії з боку деяких наших сусідів.

Імовірність повноцінного зіткнення дуже мала, тому що Збройні сили Росії перестануть бути боєздатними років на 5. У Росії немає вирішальної переваги над нами, такого немає і не буде. Російські генерали професіонали, думаю, вони доносять це до відома російського політичного керівництва. Вони створюють сценарії, щоб ми просувалися на дипломатичному фронті, але ми розуміємо співвідношення сторін і перспективи", - підкреслив Арестович.

Згадуючи агресію Росії, варто нагадати слова ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Колишній глава зовнішньополітичного відомства на своїй сторінці в Twitter заявив, що після виборів до Державної Думи Росії Кремль може почати більш жорстку хвилю дестабілізації України. За його словами, "вибори" до Держдуми РФ цілком прогнозовані, оскільки майже весь російський електорат "повністю імперський і націоналістичний".

"Захід буде їх критикувати, але на цьому зупиниться. РФ тепер може почати нову, більш жорстку хвилю дестабілізації України",- заявив ексглава МЗС.

Як раніше зазначив колишній народний депутат Верховної Ради Борислав Береза, звільнення Криму і Донбасу є пріоритетним завданням України, про що неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський. Однак експарламентарій вважає, що зустріч з метою переговорів глав РФ і України не відбудеться, через те, що Путін не хоче діалогу. На думку Берези, Україна повинна посилювати свою армію і мати потужних союзників.

"Цієї зустрічі не буде, вона не потрібна Путіну... Давайте будемо говорити відверто — зустріч з Путіним нічого не дасть. Нам потрібно йти шляхом, який пройшов Азербайджан — збільшувати потужність армії, робити її більш здатною для виконання деяких завдань, і залучати великих партнерів, як це зробив Азербайджан. Наприклад, для нього (Азербайджану — ред.) таким партнером стала Туреччина. Україна повинна йти цим шляхом, іншого шляху немає. Для Азербайджану потрібно було 30 років, щоб вони повернули Нагірний Карабах. Чи можемо ми швидше повернути Донбас? Так, можемо, для цього потрібні потужні дипломатичні рухи, і міцна велика і сучасна армія, іншого шляху немає. Якщо не буде жодного з цих, або одного з цих елементів, ми не зможемо досягти результату", — зазначив Береза.