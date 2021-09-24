Машину хотіли зіштовхнути в кювет — Геращенко про замах на Шефіра Радник глави МВС пояснив вибір кілерами місця для стрілянини

11:31, Сьогодні

З'явилися нові деталі у справі про замах на помічника президента Сергія Шефіра. Про це повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Експертиза підтвердила, що в машину першого помічника президента влучило 18 куль. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на одному з телеканалів заявив, що організатори та кілери навмисно вибрали місце, що погано проглядається з дороги. За його словами, спочатку завданням убивці було влучити у водія, щоб машина з'їхала в кювет. Тоді нападник вистрелив би у жертву.

Зброю, з якою працювали кілери, шукають у лісосмугах і навіть у водоймах. Поліція, гвардійці та ДСНСники обстежують 430 гектарів лісу. А слідчі перевіряють записи з найближчих камер відеоспостереження.

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Нагадаємо, 22 вересня, невідомі стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Напад стався біля села Лісники Києво-Святошинського району Київської області. В результаті розстрілу авто було поранено водія, якого госпіталізували.

За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, напад здійснювали професіонали.

"Правоохоронці сьогодні відпрацювали злагоджено, у нас ввечері була спільна нарада з усіма блоками, які були залучені. Ми його завершили ще на початку восьмої вечора. Поставили наступний дедлайн, коли ми проговорюємо, це вісім ранку завтра. Буде створена спільна слідча група. Сьогодні тривають слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити наступні висновки", — сказала вона.