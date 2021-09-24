Байден поставив Путіна на лічильник — ексміністр "Путін перезавантажився з однієї версії путінізму в іншу"

12:07, Сьогодні

США поки не готові брати участь у переговорному процесі з питання Донбасу. На цю мить Америка зіткнулася з викликами, які для них є актуальнышими, повідомив у програмі "Народ проти" в ефірі на телеканалі "Україна 24" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Нормандський формат в глухому куті, тим більше що зараз буде перезавантажуватися Меркель, яка була особисто драйвером цього формату. У американців з'являються нові виклики — Китай, Афганістан, внутрішня політика, і вони поки що не готові брати активну участь у питаннях Донбасу. На сьогодні вони не призначатимуть спецпредставника, додатково людей, щоб тиснути на Росію. Байден, вибачте за вираз, поставив Путіна на лічильник, давши йому від 6 до 12 місяців, подивитися, буде він краще себе поводити чи ні. Цей час закінчується наприкінці року, і тоді будуть, можливо, інші ідеї, але кілька місяців ми проведемо в ситуації, коли політичного поштовху не буде", - зазначив ексглава МЗС України.

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Ексміністр підкреслив, що "Мінськ" наразі зайшов у глухий кут.

"Ну, а Мінський майданчик принципово залишиться в залежності від політичних рішень або відсутності. Зараз ми в глухому куті. Путін перезавантажився з однієї версії путінізму в іншу, який у нього стимул рухатися далі? Це можемо бути тільки ми, граючи у свою гру, або американці, які допомагають нам грати у свою гру", - повідомив Клімкін.

Нагадаємо, раніше США вже прийняли рішення про постачання в Україну ракетної системи "Залізний купол" у 2022 році, але вона може знадобитися значно раніше. Про це в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24" заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

"Новиною є рішення Палати представників США про внесення поправки (про надання Україні ракетної системи "Залізний купол" — ред.) в оборонний бюджет на 2022 рік — голосували та демократи, і республіканці. Звичайно, це могло статися тільки за підтримки Білого дому", - заявив політолог.

Про те, що Україна сьогодні протистоїть Росії, використовуючи політико-дипломатичний шлях, повідомив також позаштатний радник глави офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович. Він зазначив, що крім дипломатії Україна не забуває і про посилення свого бойового потенціалу.

"Зараз місце має те в політиці, що називається зустрічним боєм у військовій справі. Тобто ми наступаємо, Російська Федерація наступає. Ми як наступаємо - пропонуємо все нові й нові ініціативи політико-дипломатичним шляхом, який є основою політики президента. Але, повністю розуміючи наміри Кремля, який не відмовляється від загрози військової сили або застосування військової сили як основного інструменту своєї політики, ми збільшуємо військовий бюджет, удосконалюємо законодавство, розвиваємо Збройні сили відповідно до можливостей, які є зараз", — повідомив Арестович.