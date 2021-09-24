Логічний фінал бардаку — Гончаренко висловився про долю закону про олігархів Олексій Гончаренко розповів, що пішло не так під час голосування за гучний законопроєкт

13:45, Сьогодні

Народні депутати внесли постанову про те, щоб були скасовані результати голосування за закон про олігархів — про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Гончаренко.

"Уже є рішення комітету з питань нацбезпеки та оборони, який звернувся до головуючого, в цьому випадку це Стефанчук, що потрібно відповідно до статті 131 регламенту йти на переголосування в зал. Тобто головуючий не може підписувати цей законопроєкт, цей момент потрібно буде переголосовувати. Це абсолютно логічний фінал того бардаку, в якому влада вчора проводила цей закон. Замість того, щоб заслухати правки, як просила опозиція — причому їх не тисячі, йшлося про трохи більше ніж 200 правок, — вислухати аргументацію, все зробити за процедурою, вони почали перегинати через коліна, зробили все за 12 голосувань і отримали результат у вигляді того, що прийняли взаємосуперечливі норми. До речі, вони так працюють не тільки в парламенті, так працює влада всюди — і на Банковій, і в уряді. Просто там це так не видно, а тут все на виду. Ну, тепер мають таку ганьбу і будуть переголосовувати. Дуже показова ситуація", — сказав він.

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Гончаренко пояснив, чому депутати не дочекалися висновку Венеціанської комісії.

"Зараз дуже складно щось передбачити. Влада пішла за найгіршим сценарієм — звернулася сама до європейської поважної інституції, найбільш шанованої у сфері верховенства права, — Венеціанської комісії, і водночас, не дочекавшись їх висновку, прийняла законопроєкт. До речі, коли влада посилається на те, що вони поспішали, тому що потрібно скоріше дати по руках олігархам, — по-перше, цей закон взагалі не про олігархів. Хочу звернути увагу, що закон набирає чинності через 6 місяців після ухвалення. Тобто можна було спокійно дочекатися грудня, отримати висновок, і записати, що через три місяці після прийняття (закон набирає чинності — ред.). Але вони розуміли, що Європа висуне суттєві зауваження, і тому поспішали. Поспішиш — людей насмішиш, що вони й зробили", — сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому.

Також законопроєкт про олігархів був спрямований на розгляд до Венеціанської комісії. Однак в Україні експерти вважають, що закон буде розкритикований. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидентка Світового конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.

Мета законопроєкту про олігархів, на думку його авторів, — запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значимість. Такі особи й позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, в законопроєкті мова йде про створення реєстру олігархів.