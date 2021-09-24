Яценюк відкрив молодіжну зустріч Київського безпекового форуму За словами експрем'єра, молодь – не майбутнє, а сьогодення України

17:19, Сьогодні

Експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 24 вересня у Львові відкрив молодіжну зустріч Київського безпекового форуму "Схід-Захід, Північ-Південь".

На форумі, який транслює телеканал "Україна 24", Яценюк зазначив:

"З моєї юності завжди Львів – це було таке уособлення справжньої сильної українськості. Більшовики не змогли зламати львівський дух. І тому цей дух тут є. Я дуже хотів, щоб ви з різних областей України приїхали сюди, до Львова, і відчули цей дух. І привезли до Львова ваш дух: із Запоріжжя, з Харкова, зі Східної України, з Одеси, з Миколаєва. Щоб Львів так само відчув, що Україна – вона велика, Україна – вона різна, як і кожен з вас".

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Експрем'єр зазначив що молодь є для України не майбутнім, а сьогоденням.

"Ви по-іншому взагалі дивитесь на Україну. Такі висновки я роблю з того, що пише соціологія. До 30-ліття української незалежності була маса різного роду соціологічних досліджень. Це така наука точна, але не дуже. Але принаймні вона хоча б дає якісь орієнтири, взагалі як суспільство думає, про що воно думає. І для мене найприємнішим було те, що українська молодь думає правильніше, ніж моє покоління, ніж старше покоління, наприклад, стосовно питання про українську незалежність. Тобто на 10% більше людей серед молоді тих, які кажуть, що українська незалежність – це велике досягнення, і що ви виключно за незалежну Україну. Те саме стосується демократії", - сказав він.

Яценюк зауважив також, що головним питанням для українців сьогодні є безпека.

"Якщо буде безпека соціальна, екологічна, економічна, фінансова, військова безпека, тоді не будуть молоді українці, а їх, на превеликий жаль, дуже багато за цими соціологічними дослідженнями, думати про те, як виїхати за кордон, як будувати своє майбутнє не в Україні", - сказав він.

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Експрем'єр підкреслив важливість особистого спілкування учасників форуму, оскільки "це зовсім інша енергетика".

"Наша назва – "Схід-Захід, Північ-Південь". От я шукав тут, щоб тут був десь знак НАТО. Ви знаєте, як знак НАТО виглядає, - це роза вітрів. Отака сама роза вітрів у нас сьогодні на нашому форумі. Ви представляєте всю Україну. І я вас хочу привітати на нашому спільному форумі, побажати вам найкращих вражень з проведених спільно двох днів. І сказати вам, що це наша перша, але далеко не остання зустріч. Тому гарного вам Київського безпекового форуму для молоді у місті Лева – місті Львові", - сказав Яценюк.

Нагадаємо, протягом 24-25 вересня у Львові 100 молодих лідерів з усіх регіонів України обговорять найактуальніші проблеми національної та регіональної безпеки, а також європейського та євроатлантичного курсу України.

До учасників зустрічі звернуться такі відомі дипломати, як посол Деніел Фрід, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії у 2005-2009 роках і координатор санкційної політики в адміністрації президента Барака Обами, посол Стівен Пайфер, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії у 2000-2004 роках, посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, а також посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, посол Німеччини в Україні Анка Фельдґузен, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберґ, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.