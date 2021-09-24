Росія готує Донбасу долю Абхазії: Клімкін розкрив подробиці Ексміністр зазначив, що мешканці ОРДЛО почуваються загнаними в глухий кут

19:18, Вчора

Росія готує окупованим районам Донбасу долю Абхазії – Кремль може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР", але не взяти до складу РФ. Для окупованих територій така ситуація стане "глухим кутом".

Про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Подивімося, що там ще залишилось українського. Російські паспорти видаються, вибори вже проводяться (до Держдуми РФ – ред.). Багато людей беруть паспорти, хтось бере з примусу... Дуже багато людей проголосували електронно, саме з окупованої території", - заявив він.

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Клімкін повідомив, що у російських виборах, за його даними, взяли участь близько 240 тис. жителів Донбасу.

"Зараз по Донецьку ходять нові чутки, кажуть – нас не визнають, що робити. Є дві течії – одні кажуть, що нам потрібно повертатися якось в Україну, на якихось умовах. Інші кажуть – потрібно "головою битися" в Росію. Але в Москві, наскільки ми чуємо, обговорюється варіант а-ля Абхазія – визнати, але в Росію не брати. Це насправді означає глухий кут. Люди там розуміють, що це глухий кут, оскільки це означає, що ви – "Росія мінус третього сорту". За останній рік там дуже багато було протестів, страйків, і одна з цілей виборів, які були проведені, це якось заспокоїти людей і сказати – ось бачите, процес іде, ми вас любимо, ми вас не забуваємо тощо", - пояснив колишній глава МЗС.

Ексміністр додав, що з ОРДЛО зараз виїжджають всі, хто має таку можливість:

"Мені кажуть, що на першому курсі металургійного факультету Донецького політехнічного інституту 20 людей. Уявіть собі, де люди знаходяться. Всі, хто міг, звідти зникли. Поляки мені кажуть – ти нікому не кажи, але до нас приїжджають шахтарі з Луганська і Донецька. Ми їм дуже раді, оскільки вони працюють скільки потрібно й отримують менше, ніж польські шахтарі. Всі виїжджають – і шахтарі хочуть виїжджати, і молодь".

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Раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив, що ключі від миру на Донбасі знаходяться тільки в руках президента РФ Володимира Путіна.

"Коли ми говоримо, що ключі в руках Путіна — ключі завжди в руках Путіна. І або ми граємо у свою гру й чітко визначаємо сценарій, переконуємо американців, що нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу і йдемо разом з ними, або ми йдемо в заморозку, і заморозка — це дуже небезпечна річ, тому що ключі від заморозки, знову-таки, сьогодні у Путіна. Він у будь-який момент може ситуацію розморозити й почати качати ситуацію як з боку Донбасу, так і зсередини", — сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія хоче примусити Україну до підписання "третіх мінських угод".

"По-моєму, плани зараз такі: якась військова ескалація на Донбасі, яка змусить Україну до третіх мінських угод, що буде вже не гачком, а гаком, на який вони планують остаточно повісити українську державу", - заявив Піонтковський.