"У Шефіра не може бути ворогів": Гордон про резонансний замах Журналіст заявив про необхідність "глибокого розслідування"

21:59, Вчора

Помічник президента України Сергій Шефір є людиною, в якої "апріорі не може бути ворогів".

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон, коментуючи замах на Шефіра.

"Для того щоб розуміти масштаб, рівень і саме цей злочин, потрібно знати Сергія Шефіра. Це людина, яка, напевно, у своєму житті й мухи не образила. Високоінтелігентна людина, інтелектуал. Через свій характер він ніколи не спілкується з людьми навіть з натяком на якесь хамство. Глибоко інтелігентна людина, в якої апріорі не може бути ворогів. Є маленька категорія людей, у кого ворогів бути не може, настільки вони вміють налагодити комунікацію, настільки вони чесні, порядні й зрозумілі. Ось Сергій Шефір саме така людина", - сказав журналіст.

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Як підкреслив Гордон, історія із замахом на Шефіра "вимагає глибокого розслідування".

"Всьому світу треба показати, хто є виконавцем, спільником, замовником, мотиви злочину. Я хочу сказати, що це однозначно замах на життя. У президента є всі важелі для розкриття цього злочину. Суспільству сьогодні важливо сказати: ось ці люди хотіли вбити Шефіра, тому що... Якщо такий злочин може відбуватися стосовно неконфліктного помічника президента, що говорити про нас, простих людей?" - зазначив він.

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Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив Клименко.