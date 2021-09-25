Меркель не буде корисною Україні - експерт про переговори з Путіним Канцлер Німеччини після відставки збирається відпочивати, а не займатися політикою, вважає експерт

16:36, Сьогодні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після того, як піде з посади, не зможе бути корисною Україні.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" висловив політичний оглядач Костянтин Матвієнко, коментуючи слова ексглави МЗС Павла Клімкіна про те, що Меркель може стати посередником у переговорах України та Росії.

"З огляду на результати візиту пані Меркель до Москви, пані Меркель абсолютно не може бути нам корисною навіть на посаді канцлера. Я вже не кажу про те, що коли вона стане пенсіонером, пані Меркель тим більше не буде нам корисною. Думаю, пан Клімкін, незважаючи на те, що довгий час був послом України в Німеччині, в даному випадку помиляється", - сказав експерт.

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Матвієнко нагадав, що 26 вересня в Німеччині вибори, за підсумками яких партія Меркель Християнсько-демократичний союз може втратити провідну роль в Бундестазі.

"Залежно від того, як складеться конфігурація, я думаю, що ніхто з нас на ризикне назвати прізвище майбутнього канцлера. Залежно від того, як складеться коаліція, будемо говорити про роль пані Меркель. Наскільки я розумію, вона збирається відпочивати, а не займатися активною політикою", - зазначив він.

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Нагадаємо, ексглава МЗС Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що Ангела Меркель після своєї відставки зможе бути корисною Україні.

"Після перезавантаження Німеччини Меркель нам буде ще потрібна для розмов з Путіним, дуже і дуже. Це, якщо хочете, мій прогноз", - сказав він.

Раніше журналіст Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що від результатів виборів у Німеччині залежить, що відбуватиметься з Україною і Росією.

"Якщо новий канцлер, не дай Боже, буде проросійським, то Україну чекають великі проблеми та неприємності. Якщо він буде проєвропейського, проамериканського спрямування, то проблеми будуть вже у Путіна. Це було б значно краще для нас", — сказав він.