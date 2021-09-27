Мендель порівняла замах на Шефіра з отруєнням Ющенка і загибеллю Чорновола Юлія Мендель висловилася про гучний замах на політика

11:46, Сьогодні

Колумніст програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" Юлія Мендель, яка встигла попрацювати з Сергієм Шефіром в Офісі президента, вирішила розібратися, хто і навіщо міг вчинити замах і чи був Шефір такою важливою фігурою на Банковій.

"Замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента України — подія безпрецедентна. Востаннє замах на високу політичну особу в Україні був у квітні 2014 року, тобто сім років тому, на мера Харкова Геннадія Кернеса. Тоді після пострілу під час пробіжки він вижив, але потім була операція, тривале лікування. Але — весна 2014 року, початок війни, Харків. Один з оплотів української незалежності в той момент, коли проросійські бойовики намагаються відкусити частину України. Військова ситуація, зброя, замах на представника влади. Замах на мера, лідера впливового, але регіонального. Згадаймо гучні вбивства 90-х, що стали невіддільною частиною пострадянської політики. Народний депутат Євген Щербань застрелений з сім'єю в аеропорту Донецька в листопаді 1996 року. Вадим Гетьман застрелений у ліфті власного будинку у квітні 1998 — на той момент вже п'ять років як колишній глава Національного банку. Більшість резонансних вбивств і замахів на українських політиків сталися ще в 90-х і часто були амбівалентними. Політичні мотиви тісно переплетені з діловими зобов'язаннями та комерційними інтересами", — розповіла вона.

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Мендель порівняла замах на помічника президента з іншими гучними злочинами проти політиків.

"В історії ж з Шефіром — чітка політична складова. Шефір — одна з ключових фігур чинної влади. Він безпосередньо радить президенту ухвалення рішень у таких важливих сферах, як енергетика, правоохоронна система і відносини з великим бізнесом. Замах на фігуру такого рівня можна порівняти з отруєнням тоді лідера опозиції та кандидата в президенти Віктора Ющенка. Або, можливо, якщо це дійсно було вбивство, — з підозрілою смертю в аварії народного депутата України В'ячеслава Чорновола. Вперше за довгі роки в країні стався політичний замах такого високого рівня", — сказала вона.

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Мендель впевнена, що за замахом стоять саме політичні інтереси.

"Володимира Зеленського можна любити або не любити, з його рішеннями можна погоджуватися або протистояти. Але напад на першого помічника президента — це загроза державі. Поки Зеленський у США переконує інвесторів і великі компанії вкладати в Україну, гарантуючи безпеку, вдома обстрілюють машину його друга... Розслідувати такі історії складно, знайти відповіді — небезпечно. Гучні політичні злочини часто залишаються нерозкритими. Чи зможуть правоохоронці дістатися до замовника цього разу — невідомо. Але відповіді можуть ховатися за політичною вигодою. Цікаво, що Росія цього разу мало не прожогом поспішила виправдатися — мовляв, Москва непричетна до замаху", — розповіла вона.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив Клименко.