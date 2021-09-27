Газу не вистачає, але час є: "слуга народу" прояснив ситуацію з "Нафтогазом" Юрій Камельчук розповів, що означає рішення Кабміну про нове правління в НАК "Нафтогаз"

13:10, Сьогодні

Кабмін призначив нове правління НАК "Нафтогаз". Рішення було прийнято на позачерговому засіданні. Міністри звільнили двох посадовців, які залишалися на позиціях, і призначили чотирьох нових. Також уряд взяв на себе функції наглядової ради "Нафтогазу", а колишній склад розпустили. Там залишалися три інші члени, які були представниками від держави.

Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат з фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук.

"Насправді кардинально нічого не змінюється, це технічне рішення більше, тому що потрібно приймати рішення, підписувати договори та забезпечувати достатню кількість газу для України вже зараз, а не після проведення конкурсу. Після конкурсу за наглядовою радою все повернеться в міжнародні стандарти. Подібна практика існує в інших країнах. Але раніше, коли "Нафтогаз" тільки починав працювати в форматі з наглядовою радою, попередні керівники країни просто звернулися до послів країн, щоб вони надали своїх кандидатів. Конкурсу як такого не було. Ми за те, щоб конкурс був відкритий і правильний. Тому зараз це рішення — тільки для забезпечення нормального проходження опалювального сезону та управління газотранспортною системою і наявності газу в цілому в Україні", — сказав він.

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Також Камельчук зазначив, що на цей момент є складнощі з наявністю в країні необхідного обсягу газу.

"Так, питання ще не повністю вирішене, не закачано достатньої кількості. Але як запевняють у Кабінеті міністрів, радники прем'єр-міністра і в Міністерстві енергетики, вистачить часу і грошей для закупівлі достатньої кількості газу для проходження опалювального сезону. Зараз у нас приблизно збігається з показником минулого року, трохи менше. Це пов'язано з тим, що є великий попит на газ на ринку Європи, вони більше хвилюються, ніж ми, тому що у нас є де зберігати газ, а у них таких сховищ немає", — сказав він.

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Нагадаємо, на початку вересня звільнилися три незалежних членів наглядової ради, зокрема її голова Клер Споттісвуд. Згідно з поясненнями, склали повноваження "через відсутність принципів належного корпоративного управління в період зміни керівництва". Мовляв, у таких умовах неможливо забезпечувати роботу членів правління і підтримувати стабільність компанії.

Минулого тижня глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко закликав уряд призначити нових членів наглядової ради або взяти на себе функції, щоб забезпечити нормальне функціонування ринку на початку опалювального сезону.