"Час Голованова": гості програми - Олег Ляшко та Давид Арахамія Головні теми ефіру - перестановка кадрів в уряді та ціна на газ в опалювальному періоді

14:22, Сьогодні

На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".

З гостями програми - лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком і головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією - Василь Голованов обговорить наступні теми:

- На старті опалювального сезону: якою буде вартість газу і чи вистачить субсидій всім українцям?

- Резонансні рішення влади, новий з'їзд "Слуг народу" і перестановки в уряді.

Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".