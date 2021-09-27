"Час Голованова": гості програми - Олег Ляшко та Давид Арахамія

Головні теми ефіру - перестановка кадрів в уряді та ціна на газ в опалювальному періоді

Андрій
Галицький

На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".

З гостями програми - лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком і головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією - Василь Голованов обговорить наступні теми:

Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".

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