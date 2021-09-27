Україна в ПАРЄ нагадала, що Путін вбивця, а газ - зброя: нардеп розкрив деталі Як зазначив Олексій Гончаренко, російський газ є "брудним з усіх точок зору"

20:29, Сьогодні

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи нагадує членам ПАРЄ, що російський газ є небезпечною зброєю в руках президента РФ Володимира Путіна.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" нардеп від "Європейської солідарності", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Я піднімаю тут тему "Північного потоку-2" і того, що російський газ є брудним з усіх точок зору. З точки зору того, що від нього фінансується війна і вбивства як в Україні, так і в Сирії, підриви складів у Чехії, "Новачок" у Солсбері тощо. Так і з точки зору його небезпеки екологічної, бо Росія - це найбільший у світі виробник метану і забруднювач метаном навколишнього середовища. Метан - це газ, який поруч з вуглекислим газом створює той самий парниковий ефект, глобальне потепління та інші проблеми. Росія - це 20% світових викидів метану. Про це треба нагадувати європейцям. Вони дуже опікуються і хвилюються питаннями екології, тож треба і це використовувати, щоб донести до них небезпеку російського газу", - сказав Гончаренко.

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Нардеп зазначив, що підготував на сесію ПАРЄ заяву про необхідність зменшення залежності Європи від російського газу.

"Хочу подякувати колегам з різних країн, які підтримали цю заяву. Вона набрала необхідну кількість голосів і тепер буде офіційно внесена в документи цієї сесії ПАРЄ - так звана письмова декларація, офіційна заява. Крім того, ми розповсюджуємо тут листівки "Putin is a killer, gas is a weapon" - Путін вбивця, а газ - це зброя. Ця тема є важливою і її необхідно піднімати", - заявив він.

фото - Telegram Олексія Гончаренка

Нагадаємо, заяву нардепа Олексія Гончаренка про загрозу російського газу для навколишнього середовища планети та майбутнього Європи вже підписали понад 20 депутатів з різних країн – Польща, Велика Британія, Литва, Азербайджан, Україна.

Крім того, нардеп Олексій Гончаренко з'явився в ПАРЄ в футболці з написом "Less russian gas" - менше російського газу.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва коментуючи фото Гончаренка, написала в соціальних мережах: "Одну літеру забув. Вless russian gas (благослови російський газ - ред.)".

Нардеп відповів Скабєєвій у Telegram:

"Олечка Скабєєва, в мене на футболці все написано так, як і має бути. І з цим згоден багато хто. А от для вас у слові CRIMEA (Крим - ред.) одна літера зайва. Адже в вашому випадку - це CRIME (злочин - ред.). І це теж ні для кого не секрет".

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудеться з 27 по 30 вересня. Сесія зосереджена на праві на здорове навколишнє середовище, клімат і міграцію.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко розповідав, що на сесії ПАРЄ Україна збирається порушувати питання легітимності виборів до російської Держдуми, оскільки вони проводилися, зокрема, й на українській території, тимчасово окупованій Росією.