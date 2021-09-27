"Відбувається побудова авторитаризму": Мураєв розкритикував закон про олігархів Політик вважає ухвалений парламентом документ дискримінаційним

20:11, Сьогодні

Закон про олігархів, ухвалений Верховною Радою, є порушенням Конституції, оскільки веде до побудови авторитаризму в Україні.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексдепутат Верховної Ради, лідер партії "Наші" Євген Мураєв.

"У нас з олігархами борються стільки, скільки вони існують. Жодного постраждалого я поки не бачив. Зараз цей закон жодним чином не вирішує проблему концентрації монополії в одних руках. У нас, по-перше, для цього є чудове законодавство, існує як орган Антимонопольний комітет. Цей закон про інше", - сказав політик.

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За словами Мураєва, закон про олігархів порушує Конституцію України.

"У нас ніхто не може бути дискримінований ні за якою ознакою. Тут беруть просто три критерії - у тебе 80 млн доларів, медіа та економічний вплив. А хто це визначатиме? Данілов (секретар РНБО - ред.)? Це геній сучасності - він прийде і вирішить усі наші проблеми. А що насправді? Зараз у Данілова в ручному режимі механізм будь-якому бізнесмену сказати: ти сумки, будь ласка, сюди занось. Тому що, якщо ти захочеш комусь допомогти, то ми тебе олігархом призначимо. Це контроль фінансової, медійної систем. І зроблено це з тією метою, щоб узурпувати владу і не дозволити народитися альтернативі Зеленському. У нас на очах відбувається побудова авторитаризму", - підкреслив він.

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Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599.

Денісова зазначає, що в разі ухвалення закону про олігархів у теперішній редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив направити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.