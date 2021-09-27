Арахамія анонсував звільнення в Кабміні: озвучені терміни За словами Арахамії, "слуги народу" трохи затримались із кадровими питаннями

22:32, Вчора

У першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

Про це повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" народний депутат, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

На запитання, чи будуть на зборах депутатів від "Слуги народу" в Трускавці 1-3 жовтня обговорюватися кадрові питання, зокрема, щодо голів комітетів парламенту, Арахамія відповів:

"У нас не планується обговорювати жодних змін у питанні глав комітетів. Я офіційно заявляю, що якихось змін ми не чекаємо. Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо зокрема. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не буде жодного сенсу".

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Раніше нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", — пояснила вона.

Нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко підтвердив, що з Кабміну можуть звільнити трьох міністрів.