Справу Шефіра розслідують слідчі ФБР - Арахамія "Фахівці ФБР вже прибули та досліджують місце події"

10:51, Сьогодні

До розслідування справи про розстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра приєдналися слідчі ФБР. Наразі пошук зловмисників ускладнений тим, що по залишених від нападу слідах складно ідентифікувати самих злочинців. Про це повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" голова парламентської фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія.

Політик повідомив, що нападники обробили себе спеціальною речовиною, яка не дає можливості службовому собаці взяти слід. Крім того, вони працювали в рукавичках, тому не вдалося зняти відбитки з патронів.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо якихось вступних. На жаль, наскільки поки видно, там людина готувалася, там був використаний так званий "антисобакін". Тобто коли працював службовий собака... людина обробила себе спеціальним засобом, щоб не залишати ніяких запахів. На патронах ніде немає відбитків, тобто вона працювала у рукавичках. Тобто видно, що професійно готувалася до цього замаху. І якщо в перші декілька днів, як кажуть фахівці, немає зачіпок, то подальша історія з розслідуванням значно ускладнюється. Тому що спочатку взяли всі камери, азимути, дані мобільних мереж - поки все досить складно", - повідомив нардеп.

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Арахамія також зазначив, що стрілянина по автомобілю Шефіра могла проводитися з метою зробити з нього безневинну жертву. За словами нардепа, такі сценарії використовувалися в мафіозній структурі Аль Капоне - американського гангстера італійського походження, який діяв у 1920-1930-х роках на території Чикаго.

"Я думаю, що стріляли цілеспрямовано по Шефіру. Один з фахівців-криміналістів сказав, що одна з версій, як він вважає, за методикою Аль Капоне, була у мафії така історія – забрати невинну душу, найдобрішу невинну людину. Тому що це відразу б'є по людині, в такому випадку по президенту, по його другу, який би все життя себе винив, що це сталося через нього. Це щоб повністю його деморалізувати. Мені здається, ця версія теж має право на життя",- зазначив глава фракції "Слуга народу".

Арахамія також повідомив, що у зв'язку зі складністю даної кримінальної справи, відкритої спочатку за статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто про умисне вбивство, до розслідування під'єдналися слідчі американського Федерального бюро розслідувань (ФБР).

"Зараз вже і ФБР приєдналося до розслідування. Їхні фахівці вже приїхали й досліджують місце події. Подивимося, може, вони в якійсь колаборації досягнуть якогось прогресу", - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив Клименко.