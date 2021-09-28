ПАРЄ відхилила українських кандидатів у судді ЄСПЛ, правозахисник назвав причини Борис Захаров пояснив, чому Україні доведеться проводити новий конкурс

14:53, Сьогодні

ПАРЄ остаточно відхилила кандидатури України на посаду судді ЄСПЛ. Про причини розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" правозахисник Борис Захаров.

"Справа не в тому, що всі кандидатури не пройшли, справа в проведенні конкурсу. Проведений конкурс не відповідав рекомендаціям Парламентської асамблеї Ради Європи, причому це сталося вже вдруге. Два роки тому конкурс також був проведений неправильно. Не були дотримані принципи демократичної процедури — відкритості, прозорості, відсутності дискримінації, і в підсумку в списку опинилися одні представники академічної спільноти. Тому що серед журі теж були тільки представники академічної спільноти. Конкурсантам ставилися різні питання, що теж неправильно. Не ставилися питання на глибоке знання практики Європейського суду, а більше зосередилися на психологічних аспектах і механізмах діяльності суду", — розповів він.

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Експерт підкреслив, що практикуючі правозахисники не потрапили до списку кандидатів у судді.

"Таким чином, до трійки не потрапив жоден правозахисник-практик, який працює з ЄСПЛ і який виграє багато справ у ЄСПЛ. А там були дуже гідні кандидати. Є дуже сильні юристи, яких дуже добре знають у світі, в Раді Європи, але які не змогли потрапити до списку, тому що, очевидно, з конкурсом було щось не так. Схоже на те, що Офіс президента намагався протягнути свого кандидата і зробити кишенькового суддю ЄСПЛ. А до цього в Раді Європи ставляться дуже погано. Я думаю, що новий конкурс буде наступного року, і сподіваюся, що на третій раз до правозахисних організацій дослухаються", — сказав він.

Нагадаємо, Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини в травні. Це Микола Гнатовский, Олександр Мережко і Гаяне Нуріджанян. Але ПАРЄ остаточно відхилила український список, повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити представлені кандидатури на посаду судді ЄСПЛ від нашої країни через те, що не всі вони відповідають необхідним критеріям, і попросити Україну підготувати новий список.