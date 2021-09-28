Перестановки в Кабміні: "слуга народу" назвала міністрів, яким не загрожує відставка На засіданні фракції в Трускавці нардепи обговорять кандидатів на звільнення з уряду

15:42, Сьогодні

Народні депутати від "Слуги народу" на виїзному засіданні фракції у Трускавці 1-3 жовтня обговорять можливі кадрові перестановки в Кабміні. Але керівникам Мінцифри Михайлу Федорову, Мінфіну Сергію Марченку та МОЗ Віктору Ляшку не варто побоюватися звільнення.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявила народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Я можу сказати, де найменша ймовірність того, що відбудуться ротації, в яких міністерствах... Думаю, ніхто не сумнівається в тому, що Міністерство цифрової трансформації працює дуже ефективно і, власне, очікувати якихось ротацій чи змін там принаймні на топ-рівні точно не варто. Наскільки мені відомо, в Міністерстві фінансів, Міністерстві охорони здоров'я так само ротації не відбудуться. Всі решта - дочекаймося Трускавця і там побачимо", - сказала Мошенець.

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Вона пояснила, що "слуги народу" поки не хочуть озвучувати прізвища кандидатів на звільнення, щоб не дисбалансувати роботу в різних міністерствах.

На запитання, чи будуть міністри на виїзному засіданні, "слуга народу" відповіла:

"Будуть обов'язково. Точно будуть п'ять міністрів... Але не називатиму, хто це буде. Нехай це буде невеличкою інтригою. І точно знаю, що якраз у Трускавці будуть обговорені ротації у міністерствах, які потенційно можуть відбутися… Наскільки мені відомо, це ті п'ять, яких точно хвалитимуть, які братимуть участь у певних організаційних заходах. Але, можливо, ця кількість збільшиться".

Нагадаємо, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабміні.

"Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємось. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо зокрема. Якраз після приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не буде жодного сенсу", - сказав він.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.