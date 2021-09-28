Звільнять трьох-чотирьох міністрів: "слуга народу" про збори і перестановки в уряді Павло Фролов анонсує нові відставки в уряді

16:52, Сьогодні

На зборах депутатів від фракції "Слуги народу" у Трускавці 1-3 жовтня вирішиться доля трьох-чотирьох міністрів.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова підкомітету з питань регламенту, депутат від "Слуги народу" Павло Фролов.

Водночас він уточнив, що під час з'їзду не буде розглядатися відставка прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Три-чотири зміни плануються в уряді, але щодо прем'єр-міністра абсолютно немає ніяких питань. Звичайно, прізвища у нас обговорюються у фракції, але я не хотів би зараз говорити конкретно, тому що анонс про звільнення міністра погано впливає на роботу міністерств", - сказав депутат.

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Фролов також зазначив, що на збори депутатів у Трускавці приїдуть силовики та ключові міністри українського уряду.

"Точно буде зустріч і комунікація безпосередньо з силовиками, адже є багато питань щодо справедливості: українці і депутати вимагають розслідувань резонансних справ. Ключові міністри теж будуть, а можливо навіть і весь склад уряду", - розповів Фролов.

Раніше народний депутат, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" повідомив, що вже у жовтні правляча партія почне розглядати питання щодо кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

"Питання змін в Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня", - розповів Арахамія.

За інформацією видання Українська правда, з уряду можуть піти міністр оборони Андрій Таран, міністр соціальної політики Марина Лазебна і віце-прем'єр-міністр України -міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.