Меркель приїхала до Києва з путінським баченням Мінських угод — Піонтковський "І Меркель, і Макрон, і Путін змушували б Зеленського приймати путінську інтерпретацію Мінських угод"

17:14, Сьогодні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в одному з телеефірів зазначив, що президент України Володимир Зеленський доставив би багато дискомфорту президенту РФ Володимиру Путіну, якби їхня зустріч відбулася тет-а-тет. Наскільки потрібна сьогодні зустріч президента України з президентом Росії, в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомив російський політолог Андрій Піонтковський.

"Путін і своїми вустами й вустами свого прессекретаря, міністра закордонних справ неодноразово пояснює, що він не обговорюватиме питання Криму — це питання закрите. Не буде обговорювати питання Донбасу, бо для цього необхідно говорити з ОРДЛО. Власне, ставлення до України та переговорів виражено в невмирущій формулі Лаврова (Сергій Лавров, глава МЗС РФ - ред.), що ми ніколи не дозволимо президенту Зеленському зіскочити з гачка Мінських угод, нехай на ньому звивається якнайдовше. Ось вся позиція Росії", - сказав Андрій Піонтковський.

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На запитання про те, наскільки потрібно було організовувати цю зустріч при каденції канцлера ФРН Ангели Меркель, Піонтковський зауважив, що в цьому випадку зустріч також нічого ефективного для України не принесла б. Політолог повідомив, що після поїздки Меркель до Москви її риторика була спрямована на примус Зеленського виконувати Мінські угоди згідно з інтерпретацією їх Путіним.

"Ми бачили поведінку Меркель в останні дні її канцлерства, після візиту до Москви. Вона ж приїхала до Києва з шантажем від Путіна й вимагала прийняти путінську інтерпретацію Мінських угод, формулу Штайнмаєра. Це ж зробив Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції — ред.) ... Путіну з Байденом (Джозеф Байден, президент США – ред.) вдалося якимось чином на пресконференції в Женеві працювати у тому ж напрямку. Тобто така зустріч була б зараз — троє проти одного. І Меркель, і Макрон, і Путін змушували б Зеленського приймати путінську інтерпретацію Мінських угод. Я думаю, що ніякого інтересу в такій зустрічі для України немає", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. Після виборів канцлер країни Ангела Меркель піде у відставку. На думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, Меркель не працюватиме на Росію.

"Меркель не є фанатом "Північного потоку-2". У неї багато планів, є багато спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. І плюс для неї це дуже емоційна історія, вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні, і зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим. Крім того, відомо, що Меркель для себе не концентрує увагу на грошах, вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація – те, що у неї є", — сказав він.

Крім того, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що в Німеччині правлячий блок ХДС/ХСС зазнав невдачі на виборах, оскільки канцлер Ангела Меркель вирішила домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним про запуск російського газопроводу "Північний потік-2".

"Є багато причин, чому партія Меркель програла на виборах. Але я впевнений, що одна з причин - угода з Путіним. Меркель вирішила, що вона може домовитися з дияволом. Вони домовилися про "Північний потік-2". І їм це бумерангом повернулося", - пояснив лідер Радикальної партії.