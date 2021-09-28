Звільнення міністрів можуть початися вже у жовтні — Щербина "Навряд чи буде зміна прем'єр-міністра, Шмигаль залишиться главою Кабміну"

18:49, Сьогодні

В Україні можуть відбутися кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про те, хто з міністрів може піти у відставку, в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" поділився своєю думкою журналіст, головний редактор видання "РБК-Україна" Сергій Щербина.

"Що стосується кадрових змін, то наскільки я розумію, там список від 3 до 5 міністрів, він гуляє вже який день і який тиждень. Принаймні наскільки мені відомо, поки питання виникло тільки щодо міністра оборони, якого називали одним з потенційних кандидатів на звільнення. Я про міністра Тарана, ось щодо нього начебто є якісь рухи, не можу сказати точно... Точно є питання до міністра соціальної політики Лазебної, і є питання до міністра, який відповідає за військово-промисловий комплекс. Називалися прізвища міністра юстиції, міністра культури, але якось не наполегливо, я б навіть подумав, що це якісь внутрішньопартійні ігри або внутрішньопартійна боротьба, яка продукує такий широкий список",- сказав Щербина.

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Також журналіст засумнівався в тому, що може бути звільнено найближчим часом главу уряду України Дениса Шмигаля.

"Я не думаю, що буде зміна прем'єр-міністра, я думаю, що Денис Анатолійович залишиться на чолі Кабінету міністрів, принаймні такі розмови не ходили. Але якісь точкові зміни в уряді на початку жовтня, напевно, відбудуться", - зазначив журналіст.

Раніше повідомлялося, що на зборах депутатів з фракції "Слуга народу" в Трускавці 1-3 жовтня вирішиться доля трьох-чотирьох міністрів. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова підкомітету з питань регламенту, депутат зі "Слуги народу" Павло Фролов. При цьому він уточнив, що під час з'їзду не розглядатиметься відставка прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Три-чотири зміни плануються в уряді, але щодо прем'єр-міністра абсолютно немає ніяких питань. Звичайно, прізвища у нас обговорюються у фракції, але я не хотів би зараз говорити конкретно, тому що анонс про звільнення міністра погано впливає на роботу міністерств", - сказав депутат.

Також повідомлялося, що керівникам Мінцифри Михайлу Федорову, Мінфіну Сергію Марченку і МОЗ Віктору Ляшку не варто побоюватися звільнення. Про це заявила народний депутат від "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Я можу сказати, де найменша ймовірність того, що відбудуться ротації, в яких міністерствах... Думаю, ніхто не сумнівається в тому, що Міністерство цифрової трансформації працює дуже ефективно і, власне, очікувати якихось ротацій або змін там принаймні на топрівні точно не варто. Наскільки мені відомо, в Міністерстві фінансів, Міністерстві охорони здоров'я так само ротації не відбудуться. Всі решта — дочекаймося Трускавця і там побачимо", - сказала Олена Мошенець