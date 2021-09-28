Гройсман про скандальный закон: "Це боротьба за те, хто стане новим олігархом" Також Гройсман вважає закон "дамокловим мечем" для бізнесменів

20:34, Сьогодні

Українська влада намагається запровадити резонансний закон про олігархів, ухвалений Верховною Радою, за російским сценарієм.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні ввечер" на телеканалі "Україна 24" озвучив експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Політик, зокрема зазначив, що вважає закон про олігархів боротьбою за те, хто стане новим оліграхом. Так, влада спочатку намагалася великий бізнес поставити на коліна, а коли їм не вдалося, вирішила зробити наступне: зробити такий дамоклів меч у вигляді закону.

"Це ж будь-хто може бути олігархом. Бізнесмен, у якого є півмільйона доларів, я думаю, що таких підприємств і компаній в Україні багато. І я вважаю, що це буде спроба на них впливати з одного боку, а з іншого боку я думаю, що це буде питання виведення на сцену нових олігархів через цей закон", - зазначив політик.

Читайте також: Експрем'єр заявив про загрозу для опалювального сезону: Україна не підготовлена.

Крім того, Гройсман звернув увагу на критерії, за якими в Україні будуть визначати олігархів згідно резонансного закону.

"Якщо ви пам'ятаєте там є чотири критерії. Перше - це наявність капіталу, про які я сказав, друге - монопольне становище. "Я думаю, що всі українці хотіли б, щоби олігархи більше платили податків і щоб вони були ринковими. І ось тут держава має зробити що? Створити єдині монопольні правила, щоб було верховенство права, щоб ніхто не зміг зайти в суд з чемоданом грошей, а ніс відповідальність відповідно до рівності. Ну цього би, напевно, хотіли б люди. Але там з’являються ще два критерії. Критерій третій - це, якщо компанія чи фізична особа фінансує партію або є членом партії, і четвертий - це наявність медіа у власності. Ось яка якби ціль", - каже Гройсман.

Тоді, на думку Гройсмана, в Україні можуть з’явитися нові олігархи, які будуть повністю виконувати волю влади.

"І з іншого боку - щоб всі медіа належали державі. Це російський сценарій, 100% російський сценарій, який зробив Путін. Якщо пам’ятаєте там були Березовський, Гусинський, НТВ, Перший канал - вони були приватними, але там існувала свобода слова, всі приходили, говорили, що хотіли. Путіна це не влаштувало, йому потрібна чітка лінія, що царь у нас найкращий. Що він зробив? Він їх призначив олігархами, забрав у них канали. Багато людей стали придворними олігархами, вони фінансують режим Путіна, а він може робити по світу все, що хоче, у тому числі й стосовно України"., - вважає Володимир Гройсман.

Раніше політолог Богдан Бондаренко в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів, що закон про олігархів дублює механізми, які вже прописані в українському законодавстві.

"Є механізми, які на сьогодні дозволяють працювати з цими проблемами. НАЗК – з фінансуванням політичних партій і грошима в політиці, НАБУ – з випадками, коли хтось з народних депутатів бере неправомірну вигоду, хабарі. Весь цей механізм існує. Для чого додатково "вигадувати велосипед" через РНБО і різні реєстри – це викликає запитання", - сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому.

Також законопроєкт про олігархів був спрямований на розгляд до Венеціанської комісії. Однак в Україні експерти вважають, що закон буде розкритикований. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидентка Світового конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.