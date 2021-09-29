"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

15:51, Сьогодні

29 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1":

Тимофій Милованов

Володимир Гройсман

Олексій Кучеренко

Дмитро Співак

Євгеній Мураєв

Інна Совсун

Михайло Добкін

Олександр Качура

Олена Шуляк

Олексій Устенко

Володимир Омелян

Дмитро Лінько

Вікторія Гриб

Леся Забуранна

Теми:

Лічені тижні до старту опалювального сезону: чи готова Україна та чи є в гаманцях українців гроші на комуналку?

Обіцяні субсидії та зниження ціни на газ: що насправді чекає людей взимку?

Велике будівництво продовжується: як відреагує влада на закиди про корупцію та звідки братимуть гроші на проєкт президента в майбутньому?

Не пропустіть - 29 вересня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".