Байден розв'язує руки Путіну — журналіст заявив про колосальну помилку США Іван Яковина розповів, чому візит Зеленського до Вашингтона призначили на 30 серпня

15:07, 24 липня

Президент США Джо Байден сподівається, що у президента України Володимира Зеленського не вийде зустрітися з противниками "Північного потоку-2" під час свого візиту до Вашингтона. Про це заявив журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Те, що Зеленського покликали до Вашингтона — це, напевно, єдина гарна новина останніх днів. Тому що всі інші новини виглядають так собі в цій газовій епопеї, яка пов'язує Україну, США, Німеччину та Росію. 30 серпня (день зустрічі Зеленського і Байдена — ред.) — це дійсно сезон відпусток. Відповідно, у Вашингтоні не буде представників Конгресу, Сенату, там, по суті, нікого з американської політичної еліти не буде. Власне, на цю ситуацію і розраховує Джо Байден, коли кличе Зеленського до Вашингтона саме 30 серпня. Він сподівається, що у Зеленського не вийде зустрітися з представниками парламенту і консолідувати супротивників будівництва "Північного потоку-2", — сказав він.

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Яковина зазначив, що Байден розв'язує руки президенту Росії Володимиру Путіну.

"Противники цього будівництва зараз в один голос заявляють, що поки цей газопровід не побудований на 100%, він не побудований взагалі. Тому слова Байдена, що цей газопровід вже було пізно зупиняти, не мають під собою ніяких підстав. Ще величезна зараз є претензія в американських парламентаріїв до тексту угоди між США і Німеччиною. Тому що в ньому немає ніяких жорстких гарантій для України та її безпеки — економічної та військової. Більш того, для України ця угода несе колосальні ризики — як економічні, так і у сфері безпеки. З запуском "Північного потоку-2" у Путіна будуть повністю розв'язані руки для реалізації тієї стратегії, яку він нещодавно описав у своїй статті. У цій статті фактично міститься обіцянка ліквідувати українську державність будь-якими способами, в першу чергу військовими та економічними. Тому, розв'язуючи зараз руки Путіну, Байден робить колосальну помилку. До речі, Держдепартамент США заявляє: ми у жодному разі не забороняємо Україні висловлюватися проти "Північного потоку-2". Але якраз дата 30 серпня свідчить про те, що Білий дім не хоче, щоб Зеленський зустрічався з конгресменами й консолідував противників газопроводу. Самі конгресмени, сенатори теж кажуть, що хочуть зустрітися з Зеленським, і вже на повний голос вимагають від Білого дому перенести дату візиту Зеленського до США", — розповів журналіст.

Нагадаємо, Росія будує газопровід "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську ГТС. Також відомо, що російська компанія "Газпром" не забронювала додаткові потужності на наступний газовий рік — з 1 жовтня 2021 по 1 жовтня 2022 року — через Польщу та Україну.

Президент США Джо Байден днями заявив, що на даному етапі будівництва проєкт "Північний потік-2" не можна зупинити. "Північний потік" завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможлива. Але у мене, як ви знаєте, були дуже плідні дискусії з Ангелою Меркель. І вона працює з урядом Німеччини з приводу зобов'язання, яке передбачає, що якщо насправді Росія докладе зусиль, щоб навмисно заподіяти шкоду Україні або іншим країнам, вони дадуть відповідь", — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.