У Путіна почалися проблеми зі здоров'ям - журналіст Іван Яковина прокоментував загадкове будівництво біля резиденції президента РФ

17:48, 25 липня

У резиденції президента Росії Володимира Путіна під Москвою йде масштабне будівництво, яке може свідчити, що в російського лідера з'явилися проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Цього тижня мене вразило величезне будівництво на території головної особистої резиденції Путіна в Ново-Огарьово в Підмосков'ї. Як з'ясувало видання "МБХ Медіа", там досить давно ведеться будівництво з великим змістом. Там будуються одразу кілька об'єктів. Об'єкт №1 - оздоровчий комплекс, по-простому лікарня. В ній буде лікуватися сам Путін. Окрім лікарні будується величезний вертолітний майданчик. До лікарні прибудують готель, припускаю, що для лікарів і медсестер, яких привезуть для роботи в лікарні з-за кордону", - сказав він.

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Також Яковина повідомив, що в Ново-Огарьово будується гостьовий будинок.

"З'ясувалося, що будують цей будинок для Михайла Мішустіна, прем'єр-міністра Росії. Якщо справи підуть якось дивно, то в Росії за Конституцією саме прем'єр-міністр починає виконувати обов'язки президента. Тому я припускаю, що Мішустина хочуть посадити поруч з Путіним. І якщо Путіну стане зовсім зле, він почне вмирати в лікарні або йому зроблять операцію, і він буде без тями - щоб Мішустін був поруч і не міг, будучи в Москві, займатися якимись своїми справами і намагатися захопити владу", - зазначив журналіст.

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На його думку, дане капітальне будівництво "свідчить, що у Путіна почалися якісь проблеми зі здоров'ям".

"Швидше за все, з огляду на масштаби будівництва, проблеми ці великі. Я думаю, буде в нас можливість наступного року спекулювати, припускати, що, можливо, Путін піде на відпочинок через природні причини, а не через якусь змову або добровільне зречення від влади", - заявив Яковина.

Нагадаємо, російське видання "МБХ Медіа" виявило масштабне будівництво поруч з резиденцією президента РФ Володимира Путіна в Підмосков'ї. За рік там з'явилися кілька великих будівель, серед яких - лікарня, спортивний комплекс і готель-пансіонат.

Все це, за словами будівельників і охорони, "режимні об'єкти". Будівництво на ділянці в 107 тисяч квадратних метрів на березі Москви-ріки в Підмосков'ї ведеться в умовах секретності.

На кожному під'їзді до будівництва встановлені знаки "в'їзд заборонено", територія огороджена бетонним парканом висотою в 6 метрів. Загальна площа об'єктів - 56 тис. кв. метрів. Уже побудований гостьовий будинок на 4 тис. кв. метрів. Зараз, за словами будівельників, триває будівництво льодового майданчика на 30 тис. кв. метрів (без урахування підземних поверхів), чотириповерхового гостьового комплексу на 10 тис. кв. метрів і лікувально-оздоровчого комплексу на 16 тис. кв. метрів.

Раніше Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував розслідування, присвячене "палацу Путіна" на російському курорті Геленджик. За підрахунками ФБК, будівництво "палацу" обійшлося в 100 млрд рублів (1,36 млрд доларів - ред.).