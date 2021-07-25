Жителі Росії ставляться до Путіна, як до поганої погоди - журналіст Іван Яковина також прокоментував боротьбу за місце наступника Путіна

19:14, 25 липня

Росіяни ставляться до президента РФ Володимира Путіна як до поганої погоди - його терплять, але не намагаються змінити.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"До Путіна в Росії ставлення як до поганої погоди - сама мине, можливості поміняти немає. Тому те, що він краде, доведеться терпіти, тому що армія його охоронців гігантська", - пояснив він.

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Яковина також прокоментував можливого наступника Путіна на посту президента Росії:

"Щодо Мішустіна (прем'єр-міністра РФ - ред.), то, звичайно, його ніхто не питає. У російській політичній еліті завжди є боротьба за друге місце, за роль спадкоємця Путіна. Тому та людина, якій випала ця роль, передбачається, що має бути щасливою просто за фактом обрання на цю посаду. Тому, якщо він має жити не в особняку, а в зіндані в лісі, він однак буде щасливий. У разі смерті або недієздатності Путіна він, з одного боку, стає надією Путіна, а з іншого боку - головною небезпекою. Тому що він отримує легітимність як спадкоємець. І як у феодальні часи було, спадкоємці частенько скидали своїх батьків і самі ставали правителями".

За словами журналіста, "щоб такого не сталося, Мішустіна і триматимуть поруч з Путіним під наглядом путінської охорони".

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Нагадаємо, за даними російського "Левада-центру", в РФ за п'ять років більш ніж удвічі скоротилася кількість людей, які вважають Володимира Путіна найвидатнішою історичною особистістю - з 34% до 15%. Лідерство в рейтингу видатних росіян утримує Йосип Сталін з показником 39%.

Російський політтехнолог Ігор Князєв в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому росіяни змінили своє ставлення до Володимира Путіна.

"Я думаю, це законний підсумок. Диктатори і автократи починають своє правління з максимального рейтингу. Але чим довше вони залишаються при владі, тим менший їхній рейтинг. Деякі завершують своє правління навіть з антирейтингом - такі як Каддафі і Чаушеску", - сказав експерт.