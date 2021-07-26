Політолог про посадку літака Belavia в Москві: Не бачу політичного підґрунтя Вадим Можейко розповів, що могло статися з білоруським літаком

16:59, Вчора

З борту літака Belavia, який екстрено приземлився в Москві, нікого не знімали. Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" білоруський політолог Вадим Можейко.

"Літак повернувся в Москву, сів там, і за останньою інформацією, пасажирів повинні нагодувати, посадити в інший літак і відправити до Туреччини. Судячи з усього, це чартер, він возить людей на відпочинок. Принаймні поки не було інформації, що якихось людей знімають з борту або що є політичні питання. Що він сів у Москві — не можу сказати, який аеропорт був найближчим, за попередньою інформацією він взагалі над Воронежем летів. Мабуть, пошкодження виявилися не такі значні, і логістично було простіше в Москві", — сказав він.

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На думку експерта, політичного підґрунтя в події на цей час не проглядається.

"Зараз зі сторони дивно, чому білоруські літаки летять до Туреччини через Росію, але, як ми розуміємо, це сталося якраз після історії з Романом Протасевичем, українське небо для білоруських літаків закрито, і пролетіти безпосередньо неможливо. В екстреній ситуації, напевно, посадили б "Белавіа", але вони вважали за краще такого не робити. Поки не бачу в цьому якогось політичного підґрунтя", — сказав він.

Нагадаємо, літак Belavia рейсом Мінськ - Анталія летів із Мінська до Анталії, але через годину польоту над Бєлгородською областю у нього спрацював датчик несправності. Було зафіксоване критичне зростання оливи у двигуні. Пілоти вирішили посадити лайнер зі 189 пасажирами та 7 членами екіпажу на борту. Як повідомляв "Інтерфакс", лайнер повинен був зробити екстрену посадку в Воронежі. Однак потім літак змінив курс і рушив на Москву.

Запасний борт білоруської авіакомпанії "Белавіа" прилетів у "Домодєдово" за пасажирами, готується до вильоту в турецьку Анталію, повідомляє РИА Новости.

Авіаексперти В'ячеслав Коновалов вважає, що літак посадили в Москві, а не в українському Харкові, до якого було ближче, з політичних причин. "Це чисто політична історія... В авіації є така норма, що якщо зовсім все погано, ти йдеш на будь-який найближчий аеродром. Там найближчий, як на мене, — Харків ідеально підходив. Але вони психанули та чомусь пішли на Москву", — сказав він.