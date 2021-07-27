У Німеччині пожежа на полігоні з хімічними підприємствами: подробиці Події присвоєно статус надзвичайної небезпеки

16:56, Сьогодні

У Німеччині шукають зниклих безвісти під час вибуху на хімічному підприємстві в німецькому Леверкузені. Наразі йдеться про п'ятьох людей. Подробиці розповіла у програмі "Сьогодні Новини" кореспондентка "Україна 24" з Німеччини.

Потрапити до місця, де сталася надзвичайна подія, майже неможливо. Всі під'їзди заблоковані. Надзвичайники просять місцевих лишатися вдома, зачинити двері, вікна і навіть не вмикати кондиціонерів. Припускають, що повітря може бути токсичним — зараз проводять заміри.

Величезні чорні хмари оповили німецьке місто Леверкузен. Відомо про щонайменше 16 постраждалих, п’ятеро зникли безвісти. ЗМІ повідомляють про одного загиблого, однак офіційного підтвердження поки немає.

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Що саме сталося, нині з’ясовують. Вибух стався на полігоні, де розташована низка хімічних підприємств. Спочатку була інформація, що трапилося щось на фармацевтичному підприємстві, але згодом компанія це спростувала. Тепер видання Bild повідомляє: горить нафтобаза.

Вогонь поспішають загасити, аби він не перекинувся на сусідню будівлю, де зберігається близько ста тисяч літрів легкозаймистих розчинників. На цьому ж полігоні розташований і сміттєспалювальний завод, де утилізують небезпечні відходи та токсичні речовини. Події присвоїли статус надзвичайної небезпеки, люди отримують на смартфони повідомлення з проханням не виходити без потреби надвір.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина постраждала від потужних злив, які спричинили масштабні затоплення. Від повеней загинуло майже 200 людей. Повінь визнано найбільшою за останні 100 років. Постраждали й сусідні країни — Австрія, Бельгія, Італія, Румунія.

Раніше повідомлялося, що у Бердянську двоє чоловіків загинули від удару струмом після сильної зливи. Під час негоди, яка вирувала в місті декілька годин, обірвалися дроти електромережі та впали у воду. За даними рятувальників, чоловіки проходили повз і отримали смертельний розряд.