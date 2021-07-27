Пов'язано з виборами — Фейгін про блокування сайтів Навального в Росії Марк Фейгін розповів, у чому причина блокування доступу до ресурсів опозиціонера

18:41, Сьогодні

У Росії заблокували сайт опозиціонера Олексія Навального. З чим це пов'язано, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін.

"Чисто з процесуальної точки зору це наслідок рішення Мосміськсуду за поданням прокуратури про визнання організацій Навального екстремістськими. Тут і Фонд боротьби з корупцією, і його штаби, і ще низка об'єднань. На підставі цього рішення вони не тільки визнають саму організацію екстремістською, а й деякі сайти співробітників ФБК і штабів Навального, і формально їх блокують. Формально все зрозуміло, але є політична сторона. Зрозуміло, до цього списку потрапили не тільки сайти, безпосередньо пов'язані з цим організаціям, а й сторінки людей, які пов'язані з його організаціями. І це явно нікого не бентежить", — сказав він.

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За словами Фейгіна, вся справа в майбутніх парламентських виборах в Росії.

"І, звичайно, це пов'язано з так званими виборами в Держдуму в середині вересня. Вони готуються, щоб до того часу всі ці ресурси були недоступні. Тут важливий момент технічний, що більшість ресурсів Навального зареєстровані не в Росії, тобто вони не можуть вплинути на провайдерів за кордоном. Так що це більшою мірою спрямовано всередину країни. Головне — YouTube, вони хочуть заблокувати акаунти в YouTube і Навального, і Волкова... Подивимося, чим це закінчиться, піде на це YouTube чи ні", — сказав він.

Раніше "Роскомнадзор" заблокував сайт Навального, який зараз відбуває покарання в тюрмі. При спробі зайти на сайт з'являється повідомлення, що доступ обмежений на підставі федерального закону про інформацію. Рішення ухвалене за запитом Генеральної прокуратури Росії. Соратник Навального Леонід Волков у своєму Telegram-каналі повідомив, що крім вебсторінки опозиціонера, заблоковано ще 48 сайтів, серед них сторінки колег Навального, сайти його штабів і його Фонду по боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, Олексій Навальний 17 січня повернувся до Росії з Німеччини, де він проходив курс лікування після отруєння речовиною "Новачок". Після прибуття його затримали в аеропорту "Шереметьєво". Федеральна служба виконання покарань заявила, що він порушив режим у справі "Ів Роше", відповідно до якої він мав двічі на місяць з'являтися на реєстрацію в органи ФСВП.

Міський суд Москви на засіданні 2 лютого оголосив рішення у справі Олексія Навального - 2,5 роки ув'язнення та штраф 500 тисяч рублів (6600 доларів - ред.).