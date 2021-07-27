Білоруси показали ставлення до режиму — спікерка Тихановської про День незалежності Анна Красуліна розповіла, коли опозиція відзначає день незалежності Білорусі

19:34, Сьогодні

Білорусь святкує справжній День незалежності — про це заявила в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" речниця лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Анна Красуліна.

"Сьогодні справжній День незалежності Республіки Білорусь, але річ у тому, що у нас їх два справжніх. Ще 25 березня 1918 року, коли Рада БНР проголосила країну вільною незалежною державою. Таким чином, ми відзначали 25 березня, а зараз - 27 липня. Готуємось до 9 серпня - річниці подій, коли Білорусь зробила вибір на користь суверенітету", — сказала вона.

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Красуліна висловилася про день, який офіційно вважається цим святом.

"Ми бачили, як цього року проходило так зване свято 3 липня, коли народ просто не прийшов на місця так званих масових гулянь, які були підготовлені окупаційним режимом, що зараз діє в Білорусі. Цей режим намагався поставити якісь сцени, самодіяльні колективи запросити. Весь ефір та інтернет був заповнений порожніми площами та вулицями Білорусі. Білоруси показали своє ставлення до цього режиму", — сказала вона.

Офіційний День незалежності Республіки Білорусь відзначається щорічно 3 липня. Але раніше, з 1991 року, день незалежності відзначався 27 липня - в день прийняття Декларації про державний суверенітет Білоруської РСР. Рішення про перенесення дати на день звільнення столиці Білорусії від німецької окупації 3 липня було прийнято в ході республіканського референдуму в 1996 році. Тому Білорусь є єдиною з колишніх радянських республік, чий день незалежності не прив'язаний до відділення від СРСР або Російської імперії.

Додамо, у 2021 році президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше з 1999 року відмовився від проведення параду до Дня незалежності країни 3 липня. Член Координаційної ради білоруської опозиції Валерій Мацкевич назвав три причини такого рішення.