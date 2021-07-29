Ніхто не хоче закуповувати "Супутник" — Бацман про російську вакцину від коронавірусу Олеся Бацман розповіла, чому інші країни відмовляються від вакцин з Росії

20:37, Вчора

Держави бояться купувати російську вакцину від коронавірусу — про це заявила головна редакторка видання "Гордон" Олеся Бацман в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Коли Путін розповідав, що "Супутник" — перша у світі вакцина від коронавірусу, яку винайшла Росія, і цим вона рятує весь світ сьогодні... Давайте подивимося — навіть ті країни, які в першу хвилю піддалися на вмовляння, якісь фінансові спокуси або політичні зі боку кремлівської Росії, на сьогодні відмовляються від контрактів з "Супутником", — сказала вона.

Читайте також: Скандал в ЄС через російську вакцину: з'явилися нові подробиці

Бацман пояснила, чому відмовляються від російської вакцини.

"Ніхто не хоче купувати російську вакцину, бо страшно. Страшно не з точки зору того, що вона не схвалена, а страшно за наслідки, які будуть, коли люди нею прищеплюються", — сказала вона.

Нагадаємо, "Супутник V" — це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавирусной інфекції, розроблена у Росії Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії. Вона була зареєстрована російським Міністерством охорони здоров'я 11 серпня 2020 року. Після оголошення про готовність вакцини в Росії почали останній, третій етап клінічних досліджень, але паралельно з цим почали вакцинацію населення.

Вакцину неодноразово критикували, зокрема, через те, що росіяни надали не всі дані про "Супутник". У травні 2021 року група міжнародних епідеміологів і біологів опублікувала критичну статтю з дослідження ефективності цієї вакцини.