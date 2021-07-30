Державна політика Лукашенка — журналіст про наплив мігрантів до Литви Аудрюс Сяурусявічюс прокоментував протести в Литві проти мігрантів

12:38, Сьогодні

Відправка мігрантів до Литви — це державна політика президента Білорусі Олександра Лукашенка, заявив журналіст з Литви Аудрюс Сяурусявічюс в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Головна проблема в тому, що ми зрозуміли, що це державна політика режиму Лукашенка, тому що ці люди переправляються до Литви організовано за допомогою білоруської влади. Їм там обіцяють рай на землі, що вони скоро опиняться в Берліні. Є хвилювання всередині Литви, тому що це було несподівано, люди протестують, бояться, не було так, щоб щодня близько 100 осіб приходило. Протести ці більше на емоційному рівні, ніж щось серйозне", — розповів він.

Читайте також: Литва стала гарячою точкою на кордоні ЄС через Лукашенка — журналіст

Журналіст розповів, звідки їдуть нелегали в Литву.

"Мігранти з Іраку, Ірану, Камеруну, Конго і так далі. За нашими оцінками, головний потік мігрантів — з рейсу" Багдад - Мінськ ", хтось ыз них бере гроші, вони платять близько 8 тис. доларів за те, щоб потрапити до Литви. Вони приземляються в Мінську, і їх підвозять організовано до кордону і кажуть: ідіть, там уже Євросоюз, Литва", — сказав він.

Читайте також: Лукашенко пригрозив блокадою Путіну — Яковина про санкції проти Білорусі

Нагадаємо, уряд Литви оголосив про екстремальну ситуацію через наплив мігрантів, які нелегально перетинають литовсько-білоруський кордон. Також у Литві почалося будівництво стіни на кордоні з Білоруссю — таким чином намагаються стримати потік нелегальних мігрантів. Нашестя мігрантів у Литві вважають гібридною агресією Білорусі, оскільки в організації каналів міграції прямо або опосередковано беруть участь білоруські відомства.

Жителі литовського містечка Діевенешке, розташованого впритул до кордону з Білоруссю, влаштували протест проти розміщення в місті близько півтисячі нелегальних мігрантів, які прибули через територію Білорусі, повідомляє "Європейська правда".