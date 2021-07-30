Запуск "Північного потоку 2" може загальмуватися — Фейгін про ситуацію в Німеччині Марк Фейгін розповів, що може бути не так з запуском російського газогону

13:50, Сьогодні

З запуском російського газопроводу "Північний потік 2" можуть виникнути проблеми, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін.

"Проблема може виникнути, тому що створюється монополія ринку газу, і фактично Німеччина стає оператором як Східної, так і Центральної Європи. А є ж Енергетична хартія, яка жорстко регулює питання монополії. З іншого боку, так до кінця і не зрозуміло — ну добре, вони добудували проєкт чисто фізично, а для запуску потрібні нові умови, які вимагають і сертифікації, яка не до кінця пройдена, і завжди залишається шлях судових претензій, які тепер уже можуть бути адресовані до німецького оператора", — сказав він.

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За словами Фейгіна, багато що залежить від результатів виборів у Німеччині, які відбудуться восени.

"Я вважаю, що Німеччина як провідна країна ЄС зможе від усього цього відбитися, але питання неостаточно вирішене, оскільки це залежить і від внутрішньої позиції, яка виникне тільки після виборів на початку вересня в Німеччині. Якщо там питому вагу буде мати партія типу Зелених, яка виступає різко проти цього проєкту, то він як мінімум може загальмуватися, його введення не відбудеться ні в поточному, ні в прийдешньому році", — сказав він.

Раніше радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що російський газогін "Північний потік-2" може не запрацювати, попри домовленість Німеччини та США, повідомляє "Європейська правда". "Зараз "Північний потік-2", консорціум, подався на сертифікацію як оператор. Він не відокремлений від "Газпрому". І фактично це порушує законодавство ЄС. Зараз на рівні німецького регулятора будуть перші випробування для Німеччини, наскільки вона дотримується духу та букви законодавства ЄС. А потім ми очікуємо на реакцію від ЄС і Європейської комісії зокрема", — сказала вона.

Нагадаємо, Росія будує газопровід "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську ГТС. Також відомо, що російська компанія "Газпром" не забронювала додаткові потужності на майбутній газовий рік — з 1 жовтня 2021 по 1 жовтня 2022 року — через Польщу та Україну.

США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей".