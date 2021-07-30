Запрацювала найпотужніша у світі гідротурбіна Турбіна може забезпечити електрикою дві тисячі будинків

15:54, Сьогодні

Сила швидкоплинних вод забезпечить англійців струмом. Найпотужніша у світі гідротурбіна запрацювала на межі Північного моря та Атлантичного океану, повідомляється у програмі "Сьогодні новини" на телеканалі "Україна 24".

Потужність турбіни — 2 мегавати. Їй під силу освітити 2 тисячі будинків у Великій Британії. Окрім енергії хвиль, станція забезпечить роботою жителів довколишніх сіл та містечок.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина стала рекордсменом з виробництва сонячної енергії у світі. За червень місяць її частка перевищила 20 відсотків.

Це зробило сонячні електростанції найбільшим виробником енергії після теплових — вони виробляють вдвічі більше енергії, ніж газові.