У заяву Німеччини не віриться — аналітик про "Північний потік-2" Аналітик Андріан Прокіп прокоментував заяву німецького політика Арміна Лашета

17:36, Сьогодні

Кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями, якщо вона не припинить чинити тиск на Україну через газопровід "Північний потік-2". Чи можна цьому вірити, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" аналітик програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

"Ця декларація (про те, що якщо Росія тиснутиме на Україну, проти неї будуть введені санкції - ред.) звучить досить дивно, нібито Німеччина хоче, щоб їм у черговий раз довели, що Росія може використовувати енергетику або що-небудь ще як зброю, в тому числі проти України. І створюється враження, що всіх подій, які відбувалися останні 7 років, для Німеччини недостатньо. Демонстрація такої короткої пам'яті - саме через це не дуже віриться в цю декларацію, і Україна повинна проводити певні дії з відстоюванням своїх інтересів", — сказав він.

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Армін Лашет зробив свою заяву в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita, опублікованому 31 липня. "Якщо Росія знову агресивно поводитиметься щодо України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу", — заявив політик.

Нагадаємо, Росія будує газопровід "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську ГТС. Також відомо, що російська компанія "Газпром" не забронювала додаткові потужності на майбутній газовий рік — з 1 жовтня 2021 по 1 жовтня 2022 року — через Польщу та Україну.

США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей"