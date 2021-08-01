Україні давно варто було бути в напрузі — експерт про навчання Росії та Білорусі Олександр Мусієнко пояснив, чим небезпечні для України навчання "Захід-2021"

19:25, Сьогодні

Україні потрібно не втрачати пильність у зв'язку з можливістю розміщення військ Росії в Білорусі — про це заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Нам давно варто було бути в напрузі, тому що Білорусь є членом ОДКБ спільно з Росією, це була така незграбна спроба Росії створити військову відповідь НАТО на пострадянському просторі. Відповідно до договору про ОДКБ, по-перше, сторони можуть спільно застосовувати війська, коли є загроза хоча б одній державі. Хочу нагадати, що подібні звернення з Білорусі надходили постійно в Росію ще за часів акцій протесту, що їм потрібно зміцнювати кордони, зокрема з Польщею і країнами Балтії. І, по-друге, вони можуть розміщувати військові бази та використовувати війська для захисту Білорусі або Росії, тобто руки у них розв'язані. Хоча потрібно визнати, що поки що Лукашенко тримається в тому сенсі, що не віддав у постійне користування російським повітряним силам як мінімум два військові аеродроми, які вони хочуть взяти під контроль", — сказав він.

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Експерт відповів, коли Росія може перекинути війська в Білорусь.

"Теоретично розміщення може відбутися після навчань "Захід-2021", воно може відбутися в будь-який момент. Але те, що вони там можуть залишитися — це не так просто, для них потрібно обладнати інфраструктуру, розгорнути підготовку. Така підготовка йшла давно, і все робиться для того, щоб у необхідний момент певну кількість військ було розміщено на постійній основі в Білорусі. Польська розвідка аналізувала ці сценарії, навіть моделювала протидію в разі, якщо буде здійснено прорив з території Білорусі. Вони серйозно до цього готуються і вважають, що розміщення військ у Білорусі становить загрозу в першу чергу для Польщі", — сказав він.

Спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають відбутися на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня. До Білорусі вже прибули ешелони з російськими військовослужбовцями й технікою.

Раніше народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Україні варто остерігатися потенційної військової загрози з території Білорусі. "Коли ми говоримо, чи може бути потенційна загроза з території Білорусі, враховуючи фактор Росії — так, може бути, про це говорять наші військові. У нас є факти, свідчення, ми розуміємо, як будується система ППО з центром управління в Москві", — сказала вона.