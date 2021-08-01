Положення України в Європі може стати більш хитким — Яковина про вибори в Німеччині Іван Яковина порівняв двох кандидатів на пост канцлера Німеччини та розповів про дії Росії

21:08, Сьогодні

Як вибори до парламенту Німеччини вплинуть на долю України, розповів в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Восени в Німеччині пройдуть вибори в Бундестаг, федеральний парламент, оскільки Німеччина парламентська республіка, німці обиратимуть собі й майбутнього канцлера. Один з двох претендентів на цей пост — досить проросійський, тому для України наслідки цих виборів будуть важливі. Цю людину звуть Армін Лашет, він однопартієць Меркель, вона хотіла б його бачити своїм наступником. Проблема в тому, що німецькі інтереси для Лашета означають відновлення економічних зв'язків з Росією, будівництво і запуск "Північного потоку-2" (російський газопровід в обхід України - ред.). На мій погляд, ця людина не дуже цікавиться європейськими цінностями, їй цікавіші гроші. Я побоююся, що якщо він переможе, положення України в Європі стане більш хитким", — сказав він.

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Журналіст назвав більш прийнятного для України кандидата на пост канцлера Німеччини.

"Значно кращою для України була б перемога Партії зелених та її лідерки Анналени Бербок. Якщо вона переможе, то Німеччина максимально швидко почне відмовлятися від використання вуглеводневого пального — мазуту, бензину, газу, дизеля. У прискореному темпі зелені збираються привести Німеччину до відновлюваної енергії. Росія втратить не тільки свого покупця для вуглеводнів, трапиться ще одна неприємна подія. Бербок пообіцяла відразу ж скасувати будівництво "Північного потоку-2", — розповів він.

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За словами Яковини, Росія всіма способами намагається не допустити перемоги Бербок.

"Для Кремля така історія абсолютно неприйнятна, і тому російська влада почала активно діяти. За допомогою спецслужб вони втрутилися в німецьку політику і почали поширювати про лідерку зелених наклепницьку інформацію. Як передає Bloomberg, "Москва зараз готова піти на все", аби не дати Бербок перемогти. Зелені вже повідомили німецьким службам про зростання кібератак проти них, росіяни намагаються встановити на їхні комп'ютери шпигунські програми, які стежитимуть за листуванням. Сама Бербок особисто стала мішенню інформаційних атак, на Фейсбуці про неї пишуть якісь божевільні фейкові новини, наприклад, про те, що вона хоче наповнити Німеччину біженцями, хоча вона ніколи нічого такого не пропонувала. Німецькі спостерігачі кажуть, що число з помилковими цитатами та підробленими фотографіями, де вона виглядає непривабливо, збільшилося гігантськими темпами. Росія робить все можливе, щоб не дати їй стати канцлером. Через цю кампанію популярність Бербок все літо падала, але зараз акції зелених знову пішли вгору. Але до виборів ще два місяці й статися може все що завгодно. Сподіваюся, що після усвідомлення того, що Росія активно втручається на боці партії ХДС, німці проголосують за зелених", — розповів він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна буде домагатися від США і Німеччини реальних гарантій, а не простих обіцянок щодо транзиту газу після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

"Ми будемо вимагати контрактів — фактично це контракт на транзит з гарантованою оплатою. Можливо, вимагати — це не дуже правильне слово. Ми працюватимемо по всіх дипломатичних каналах", — сказав Арахамія.