Люди в Білорусі розчаровані — експерт про зустріч Тихановської та Байдена Максим Ялі розповів, що зараз у Білорусі думають про наслідки протестів

21:40, Сьогодні

У Білорусі люди розчаровані зустріччю лідерки опозиції Світлани Тихановської з президентом США Джо Байденом — про це заявив у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" політолог-міжнародник Максим Ялі.

"Ні на що не вплине (зустріч Тихановської з Байденом - ред.). Щоб скинути диктатора, недостатньо виходити мирно на протести, коли тебе ОМОН б'є кийками, труїть сльозогінним газом, стріляє гумовими кулями. Вони наполягали на гаслі "аби не як в Україні", ось вони й мають результат, коли тисячі людей покалічені, засуджені й перебувають у в'язницях, інші виїхали, а тих, хто залишився, взяли під облік і витісняють з країни або переслідують", — сказав він.

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Експерт порівняв дії Тихановської та російського опозиціонера Олексія Навального.

"Тут можна провести паралелі з Росією, я маю на увазі Навального, коли він, розуміючи, які його наслідки очікують при поверненні, повернувся. У боротьбі з диктаторськими режимами ключову роль грає воля до перемоги та рішучість, рішучість жертвувати не тільки своїм життям, але й життями прихильників. Політиків треба оцінювати з точки зору конкретних кроків. Я думаю, що люди в Білорусі розчаровані, в тому числі серед прихильників Тихановської. Вони живуть зараз у пеклі, вона їх закликала виходити, але не чинити опір, було очевидно, що буде програш. Тут або ти, або тебе. І зараз люди дивляться: прекрасно, вона зустрічається з Байденом, працюють політтехнологи, а ми що? Ситуація погіршилася, нас переслідують, закручують гайки", — сказав він.

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Нагадаємо, Світлана Тихановська зустрілася з Джо Байденом 28 липня. Крім американського президента, вона також поспілкувалася з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і послом США в Білорусії Джулі Фішер.

На зустрічі Тихановська закликала США прийняти пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань, а також посилити разом з партнерами політичний та економічний тиск на режим Лукашенка. За її словами, американська влада поки не дала чіткої відповіді на питання про нові санкції проти Білорусі.