Туристи в безпеці: експерт розповів про ситуацію з пожежами в Туреччині Ігор Голубаха розповів, як у Туреччині піклуються про туристів під час лісових пожеж

22:01, Сьогодні

Лісові пожежі в Туреччині не становлять небезпеку для туристів, розповів голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха в програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24".

"Ситуація динамічна, постійно змінюється, всі - як туроператори, так і туристи, які відпочивають на курортах - говорять про професійні дії турецької влади. Безпосередніх загроз для туристів немає. У разі, якщо вони виникають, відразу ж з того чи іншого готелю, якщо до нього наближається пожежа, проводиться безпечна евакуація, причому проводиться професійно та організовано. Люди деякий час знаходяться в безпеці й потім повертаються до відпочинку. Є різні плани евакуації, але, повторюся, небезпеки для туристів немає", — сказав він.

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Фото: Reuters

Експерт розповів, що відбувається з заброньованими путівками.

"Деякі випадки звернень до турагентів є, переважно люди погоджуються з тим, що потрібно відстрочити (відпочинок у Туреччині - ред.), якщо вдається оператору, це робиться. Але я нагадую, що на сьогодні в Туреччині, на всіх курортах світу високий сезон, і дуже складно знайти вільні місця на подальші числа серпня. Тому в основному туристи їдуть відпочивати. Також у цей період не можуть різко знижуватися ціни. Попит на відпочинок у Туреччині, звичайно, впав, але не будемо забувати, що Туреччина лідер серед туристів, багато туди готові їхати, але вичікують", — сказав він.

Фото: Reuters

Нагадаємо, через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжі країни протягом останніх кількох днів тривають лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли дотла. В результаті пожеж загинули вже шестеро осіб.

Полум'я дісталося до популярної туристичної провінції Анталья. Турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де вирують пожежі. У курортному Бодрумі поліція евакуювала туристів з трьох готелів. Про це повідомило в Twitter агентство EHA News.