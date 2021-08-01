Обов'язково що-небудь утне — російський політик про дії президента РФ Володимир Мілов розповів про готовність російської опозиції до несподіваних кроків Путіна

23:01, Сьогодні

Для російських демократичних сил президент країни Володимир Путін — це "союзник", розповів у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" російський опозиціонер Володимир Мілов.

"Політиків, особливо в демократичному світі, зі стану інерції вивести дуже складно. Але у нас всіх є великий глобальний союзник — це Володимир Володимирович Путін, який обов'язково що-небудь утне, прямо в найближчі тижні та місяці", — сказав він.

Читайте також: Байден, підтримуючи Путіна, робить подарунок Китаю – журналіст

За словами політика, опозиція завжди готова до чергових дій президента РФ.

"Тому коли ми говоримо з європейцями, американцями, ми говоримо, що розуміємо їхню інерцію, але щоб вони готувалися, що через декілька тижнів їм доведеться вдатися до оперативних дій реагування, тому що Путін щось знову викине. І ось вам приблизний набір, як на все це можна відповідати, так що будьте готові заздалегідь", — сказав він.

Раніше російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що антиукраїнська пропаганда в Росії в останні роки набула "божевільного масштабу". Таким чином він прокоментував статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців".

"Мені здається, що ця точка зору вже просто всім набридла. Вже розмови про те, як" бандерівці ображають росіян", "розпинають хлопчиків"і "не дають російським людям розмовляти російською", трошки дістали всіх. Але уявлення про те, що українці погані люди, що вони злісні та жадібні, схильні до обману, на жаль, впровадилися у свідомість багатьох громадян Росії", — сказав політик.