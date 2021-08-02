Скандал на Олімпіаді: у Тихановської розповіли, що чекає на білоруську спортсменку У Білорусі будь-яка критика сприймається як політичний протест, зазначили в опозиції

17:24, Сьогодні

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку зняли з Олімпіади в Токіо і хотіли насильно вивезти до Білорусі, перебуває в посольстві Польщі й отримала польську візу.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" прессекретарка глави опозиції Білорусі Світлани Тихановської Анна Красуліна.

"Їй допомога була надана в повному обсязі. Одразу приєдналася діаспора, одразу приєднався Білоруський фронт солідарності, приєдналося антикризове управління національне, дуже швидко включилася велика кількість людей, допомога прийшла. Сама Христина змогла залишитися в Японії, провела спокійно ніч і зараз, наскільки нам відомо, вона отримала польську візу, перебуває в польському посольстві, і готується до від'їзду, тепер уже за своїм бажанням, до тієї країни, яка захистить її від насильства", - розповіла спікер Тихановської.

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Як зазначила Красуліна, у Тихановської підтримують зв'язок зі спортсменкою і готові надати їй допомогу.

"Зараз масовою практикою в Республіці Білорусь є таке ставлення до людей, коли будь-яка критика сприймається як політичний протест. Вона лише покритикувала абсолютно некомпетентне управління, керівництво команди, коли її поставили не на ту дистанцію, коли її навіть не поставили до відома, що вона біжить в естафеті на іншій дистанції й в іншому місці... З'ясувалося, що для дівчат, які повинні були бігти, не була повністю підготовлена ​​програма здачі проб на допінг. Якщо керівництво облажалося, то в цій ситуації спортсменка не зобов'язана закривати всі дірки", - підкреслила вона.

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Нагадаємо, білоруська спортсменка Христина Тимановська поскаржилася, що її насильно висилають додому з Олімпіади. Тренери запевняють, що у неї нібито проблеми з психоемоційним станом, тому її зняли зі змагань. Сама Тимановська впевнена, що це пов'язано з її зверненням — спортсменка записала відео з критикою білоруських спортивних чиновників, які під час Олімпіади намагалися нав'язати їй додаткове змагання.

2 серпня Тимановська мала бігти в Токіо дистанцію 200 метрів. Однак на старт не вийшла. При цьому 28 липня стало відомо про недопуск трьох білоруських легкоатлеток до змагань через порушення ними технічних вимог. Тимановську поставили в естафету 4х400 метрів на заміну, проте вона відмовилася брати участь через ультимативність вимог білоруських чиновників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спортсменка боялась повертатися до Мінська - мовляв, її вже показали в "розгромних сюжетах" пропагандистських каналів.