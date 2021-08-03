Чергове дно білоруського спорту - тренер про скандал з Тимановською на Олімпіаді "Це реалії нашого білоруського спорту - те, як керують ним чиновники-пристосуванці", - сказав Яковлєв

16:05, Сьогодні

У Білорусі у спортивних чиновників немає ані честі, ані совісті, тому і виникають такі ситуації, як з бігункою Христиною Тимановською на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Про це в програмі «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив гандбольний тренер, активіст вільного об'єднання спортсменів Білорусі Костянтин Яковлєв.

«Це реалії нашого білоруського спорту - те, як керують ним чиновники-пристосуванці, люди, які не мають ані честі, ані совісті й нічого святого. Ми завжди про це говорили, говорили відкрито. Христина зробила такий крок, показала, можна сказати, всьому світу відкрито, що у нас відбувається, як чинять тиск на спортсменів. Це чергове дно білоруського спорту», - зазначив спортсмен.

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Він також розповів, чому був змушений покинути Білорусь і переїхав до України.

«Я сидів у в'язниці, на мене тиснули, говорили, що інкримінуватимуть кримінальну відповідальність, що пішла указка зверху, щоб зі мною розібралися - тільки за те, що я активно висловлював свою громадянську позицію. Я відсидів 15 діб за те, що хотів провести відкрите тренування. Правоохоронні органи й суддя вирішили, що це якесь політичне зібрання. Дно у нас пробивається щоразу, ми вже не дивуємося ані Тимановській, ані якимось іншим речам», - додав Яковлєв.

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Христина Тимановська – білоруська легкоатлетка, спеціалістка з бігу на короткі дистанції. Виступала за збірну Білорусі з легкої атлетики з 2015 року, чемпіонка Універсіади в Неаполі, переможниця та призерка змагань національного значення, учасниця низки великих міжнародних турнірів, зокрема чемпіонату світу в місті Доха. Майстер спорту Республіки Білорусь міжнародного класу.

Потрапила в скандал після того, коли критично висловилася на адресу білоруського спортивного керівництва на Олімпіаді в Токіо. За інформацією ЗМІ, її намагалися силою вивезти в Білорусь з Японії, проте спортсменка попросила захисту в Японії. Пізніше вона отримала польську гуманітарну візу.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" прессекретарка глави опозиції Білорусі Світлани Тихановської Анна Красуліна розповіла, що білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку зняли з Олімпіади в Токіо і хотіли насильно вивезти до Білорусі, перебуває в посольстві Польщі й отримала польську візу:

"Їй допомогу було надано в повному обсязі. Одразу приєдналася діаспора, одразу приєднався Білоруський фронт солідарності, приєдналося антикризове управління національне, дуже швидко включилася велика кількість людей, допомога прийшла. Сама Христина змогла залишитися в Японії, провела спокійно ніч і зараз, наскільки нам відомо, вона отримала польську візу, перебуває в польському посольстві, і готується до від'їзду, тепер уже за своїм бажанням, до тієї країни, яка захистить її від насильства".