Лукашенко знову створив проблеми сам собі – аналітик "Всі ті проблеми, які Лукашенко хотів створити Євросоюзу, він створить сам собі", - сказав Можейко

15:26, Сьогодні

Олександр Лукашенко сьогодні закриває кордон Білорусі через проблеми, які створив сам собі, зокрема, через мігрантів, які прямують до Литви через Білорусь.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко.

«Основний адресат сьогоднішнього спічу Лукашенка - це Литва, тому що коли Лукашенко створював на білорусько-литовському кордоні міграційну кризу, залучаючи мігрантів з Іраку та інших країн, він не був готовий до того, що цих людей завернуть, і вони потраплять у саму Білорусь. І всі ті проблеми, які Лукашенко хотів створити Євросоюзу, він створить сам собі. Власне, звідси ця ідея закрити кордон. Коли Лукашенко каже, що треба не пустити в Білорусь нелегальних мігрантів з боку Литви, він забуває, звідки вони там взялися. Неначе іракці літаками прилітають до Литви й звідти поспішають у Білорусь. Якщо Лукашенко не хоче нелегальних мігрантів, то достатньо не пускати їх до Білорусі», - написав експерт.

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А Україна, за його словами, теж потрапила під роздачу, Лукашенко пройшовся по Литві, й Україна потрапила.

«Лукашенко давно розповідає, що Україна - це джерело страшних терористів, зброї, ніяких доказів не наводиться. Просто Україна сьогодні отримала ні за що. Не дуже зрозуміло, яким чином будуть закриті кордони. Уявляю собі, що нелегальних мігрантів Білорусь до Литви направила, їх там не прийняли, відправили назад, їх не прийняли в Білорусі. І що, будуть якісь наметові табори на міжкордонному просторі? Що це буде? Та й сам Лукашенко сказав: ви їх назад не пускайте, а як саме, потім обговоримо. Ніяких конкретних заходів не запропонував», - заявив Можейко.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня на нараді з питань ситуації на кордоні доручив силовикам посилити роботу щодо охорони державного кордону та запобігання фактів його порушення.

Нагадаємо, влада Білорусі закрила тимчасово кордон з Україною (на в'їзд). При цьому можуть продовжувати перебувати на території Білорусі громадяни України з дипломатичними документами, хто має дозвіл на проживання або їде до родичів. Також дозволено в'їзд тим, хто їде на вакцинацію, і студентам.

Детально про ситуацію на українсько-білоруському кордоні розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко:

"Білорусь наприкінці минулого року ввела обмеження, які діють на період карантину. Ці правила вони часто змінювали, послаблювали, посилювали. Нещодавно були внесені чергові зміни в їхні рішення щодо умов перетину кордону в період карантину, що і було вчора оприлюднено. Наші громадяни мають чітко розуміти, за яких умов вони можуть в'їхати до Білорусі, а не стикатися з тим, що, не знаючи правил в'їзду, вони вже у пунктах пропуску отримують відмову".